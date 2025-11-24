Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
p Fotograma. Federico García Lorca, a la izquierda, saluda con los amigos de La Barraca, camino de Madrid. G. M-P.

Un Lorca inédito en una lata de betún

Tesoro de película. El cineasta malagueño Manuel Menchón descubre durante el rodaje de su próximo documental un archivo con más de 1.500 grabaciones realizadas de 1915 a 1970, «un segundo NO-DO» en el que halló al poeta

JOSÉ E. CABRERO

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

«Ojalá esté aquí Lorca», susurró Manuel en aquella habitación que era un milagro en vida, una cueva repleta de tesoros. Las tres hermanas, tres ... señoras ya jubiladas, le explicaron que todo seguía como lo dejó el abuelo. Nadie había abierto los armarios ni rebuscado en los 1.500 fotoquímicos que se repartían por los estantes. Manuel pensó en 'Cinema Paradiso', en la facilidad con la que arden esas películas. Era junio y hacía calor. Mucho calor. Pero la habitación era húmeda y fría, así que comenzó a bucear por los rollos con un mimo exquisito. Horas más tarde apareció una lata de betún con tres letras escritas a mano en el lateral: «F. G. L.». Manuel clavó los pies en el suelo y movió los dedos de las manos así, como cuando Indiana Jones cambió la bolsa de arena por la estatua de oro. «¿Eres tú, Federico?». Y la abrió. Y dentro estaba él, García Lorca, como nunca lo habíamos visto, saludándonos alegre desde la distancia, camino a Madrid con La Barraca. Y no venía solo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  3. 3 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  4. 4 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  5. 5 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  6. 6

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  9. 9 Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»
  10. 10

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un Lorca inédito en una lata de betún

Un Lorca inédito en una lata de betún