Limpieza feminista en el Pompidou de Málaga

Siete mujeres vestidas como personal de la limpieza empiezan a fregar de rodillas el suelo del Centre Pompidou Málaga. Algunos curiosos miran contrariados, otros hacen fotos con sus teléfonos móviles y ellas siguen a lo suyo. Forman parte de la performance realizada este domingo por la artista afincada en Málaga Cristina Savage para reclamar una mayor visibilidad del trabajo de las mujeres artistas en los museos y los centros de arte.

No en vano, la convocatoria lanzada por la artista en redes sociales ofrecía la «ocasión de limpiar (de rodillas) los suelos de espacios expositivos ensuciados por un criterio de selección arcaica». Así, la acción no autorizada se ha realizado en el exterior y el interior del Centre Pompidou Málaga, hasta que ha intervenido el personal de seguridad del Pompidou, si bien la performance se ha desarrollado sin incidentes. «La primera limpiadora apareció hace un año en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Tras una conferencia de Marián López Fernández Cao en el Museo Picasso, en el contexto de la exposición sobre las mujeres y el surrealismo. Señaló el porcentaje de mujeres autoras en ese museo era del 15% y decidí que no me podía quedar quieta tras recibir ese dato, que había que 'Quitar lo viejo', limpiando y así se llama la acción que ya he llevado a cabo tres veces y ahora en el Pompidou es la cuarta», explica Savage.

@javier_palacios_prieto

«Esta vez hemos realizado la acción con un equipo de mujeres creadoras locales. Siete, para representar a las siete mujeres artistas representadas en la muestra actual de la colección 'Utopías modernas' del Pompidou», prosigue la autora. «Empecé por el Reina Sofía, porque es el museo nacional con nombre de mujer, que enseña y conserva la historia de un periodo de un país, pero las mujeres somos mayoría en Bellas Artes y en Historia del Arte, ¿por qué no estamos en las paredes de los museos o ferias de arte y galerías que deben representarnos?», añade Savage, que trabaja en el Departamento de Educación del Museo Picasso Málaga.

«¿Las Guerrillas Girls? ¿Años 80? Y seguimos igual. Así que yo entro a limpiar para cambiar. Ahora no estoy sola, ahora contaré con equipos de limpiadoras», sostiene Savage antes de rematar: «Me entristece y por eso animo a todos a contar, ¿cuantas hay? ¿De que periodo estamos hablando? Habíamos salido ya de las cuevas hace tiempo y somos creadoras igual que ellos».