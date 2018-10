La violinista que escribe en silencio Isabel Mellado, ayer, durante la charla. / Francis Silva La concertino Isabel Mellado confiesa que se aisló de la música para narrar su debut en la novela, 'Vibrato', una «oda al sonido» FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Jueves, 18 octubre 2018, 00:39

Los sorbos literarios del ciclo 'Un café cargado de lecturas' tuvieron ayer un sabor diferente. Porque los libros y las palabras se mezclaron con las notas y las partituras. El público habitual de este formato se mezcló con el melómano en un encuentro con la violinista y escritora Isabel Mellado, que repartió su discurso entre su debut en la novela, 'Vibrato' (Alfaguara), y su profesión como concertino que también es la actividad de la protagonista de su libro, Clara. Un libro que para su autora es una «oda al sonido» y que descubre desde dentro el mundo de las orquestas y de la música clásica. Aunque la artista y autora reveló que cuando se pone a escribir prefiere silencio para que las palabras encuentren su propia música.

Mellado, natural de Chile y residente durante dos décadas en Alemania, convierte su propia experiencia en el material de su debut literario en el que la protagonista se «guía por el oído para sobrevivir en un ambiente adverso». La inventada Clara comparte con la autora algunos datos biográficos, aunque la necesidad de la violinista de escribir fue tan poderosa que le hizo incluso vencer su pudor a que su personaje se confundiera con ella misma. «No tuve intención alguna de exposición, pero el tema era tan seductor que no podía dejarlo de lado y además, al conocerlo tan bien, lo podía contar de una manera creíble», señaló ayer la concertino, que también tuvo que vencer su timidez.

La artista y narradora participa en el ciclo 'Un café cargado de lecturas', que organizan el Aula de SUR y el Centro del 27

«Aunque puedo estar acostumbrada al escenario, como violinista soy un instrumento de una orquesta, mientras que como novelista soy una voz propia», explicó Isabel Mellado, que ya se ha acostumbrado a que además de que la escuchen, la vean. Y que le pregunten por sus similitudes con el personaje de Clara. Por ello, sostiene que todos los libros son «autobiográficos», aunque aclaró que 'Vibrato' es ante todo una obra de ficción sobre un mundo, el de la música, del que no hay «muchas novelas».

Frontera difusa

La escritora ilustró esa difusa frontera entre su realidad y la vida literaria con la autonomía que cobró el personaje de Clara, que tomó el «timón» del libro y decidió casarse con el hombre equivocado, un director de orquesta. «Yo no lo hubiera elegido y por me tomé un par de meses para comprender a la protagonista y su deseo de casarse con esa persona», señaló Isabel Mellado, que se encontró con la sorpresa de que algunos lectores le preguntaban como la propia autora pudo casarse con ese hombre. «Así que pienso que la novela me ha quedado muy verosímil», reconoció con humor en este encuentro, que organizaron el Aula de Cultura de SUR y el Centro de la Generación del 27, con el apoyo de la Obra Social La Caixa.

Mellado confesó que, en literatura, le gustan las «voces raras», como Nabovok, Clarice Lispector y Rulfo

Calificada como una novela poética, la autora confesó que los «aforismos y las metáforas son las formas más directas de llegar a las cosas». Mellado, que terminó su formación en Alemania al obtener la beca Herbert von Karajan y actualmente es miembro de la Orquesta Ciudad de Granada, se refirió a sus influencias literarias y señaló que sus primeras lecturas fueron poetas –tal vez por influencia de su padre, que también lo es–, como es el caso de Pessoa y Eugenio de Andrade. Además mostró su predilección por los escritores Juan Rulfo, Felisberto Hernández –músico y escritor, como Isabel Mellado–, Navokov o la brasileña Clarice Lispector. «Me gustan las voces un poco raras», admitió la también autora del libro de relatos 'El perro que comía silencio'.

Precisamente la mención de Lispector y la maravillosa imperfección de su obra la llevó a una reflexión sobre la música clásica contemporánea, donde se prima la solidez sobre la personalidad a la hora de interpretar las obras. Un error, a su juicio. Por ello se felicitó de la aparición de una nueva generación de violinistas «que no son perfectas pero tienen estilo propio». Una huella personal que Mellado también trata de encontrar. En las partituras y en las palabras.