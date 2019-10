La verdad oculta de una familia golpeada por la Desbandá Santos Moreno, en la librería Proteo, con un ejemplar de su novela 'El luto de los gigantes'. / :: Félix Palacios Santos Moreno debuta en la novela con 'El luto de los gigantes' la silenciada historia de su tía-abuela, una miliciana que huyó por la carretera de Almería FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Domingo, 13 octubre 2019, 00:44

Aquel retrato le acompañó desde su infancia. Cada vez que iba a casa de su abuela se topaba con la fotografía de una mujer elegantemente vestida, como de domingo; de piel amarillenta por el oxidado blanco y negro de los años, y algo deteriorada por ese efecto del tiempo en el soporte de cartón. Su abuela Consuelo le contó que aquella mujer desconocida era su hermana, Amparo. Una miliciana que huyó por la Carretera de Almería cuando las tropas de Franco entraron en Málaga. Fue entonces cuando Santos Moreno (Málaga, 1983) escuchó por primera vez la trágica historia de la Desbandá, que separó y destrozó tantas familias. Una de ellas la suya, porque ya nunca volvieron a ver a Amparo. «La versión oficial en la familia era que se había suicidado, porque era lo menos mala en aquellos tiempos de posguerra», explica el autor, que creció con aquel secreto familiar que ocultaba la verdad. Por eso se lanzó a hablar con todos los que la conocieron y a investigar lo que realmente pasó con su tía-abuela. «Y cuando descubrí la verdad encontré una historia de amor tan poderosa que lo mejor era contarlo en un libro para que quedara la memoria», añade el escritor, que acaba de publicar la novela 'El luto de los gigantes', cuya portada no podía ser otra que aquella foto ajada de una bella y joven Amparo.

Santos Moreno considera que, en estos tiempos, se han destapado muchas historias de la guerra civil en Málaga que han salido a la luz tras la visibilidad de un capítulo que permaneció silenciado durante décadas: la Desbandá. «Fue una vergüenza para todos porque la República dejó caer a todo el mundo en Málaga, mientras que el otro bando fue el autor de la masacre, por lo que tanto unos como otros se quedaron callados», señala el también autor de los libros de relatos 'Las mujeres que fui' y 'Melodía para insomne', que no solo pone especial énfasis en reconstruir la huida de Amparo Escobar por la carretera de Almería, sino también las consecuencias para sus familiares. «Claro que hubo represalias ya que si escapabas, alguien en primer grado de tu familia pagaba por ti y en la mía pasó», revela el escritor, que también fue director de la editorial Mitad Doble y cuya vida siguen siendo los libros ya que trabaja en la librería Proteo.

El autor de relatos respeta los hechos reales en esta novela que rescata la historia de Amparo Escobar en la guerra civil en Málaga «para que no se pierda»

Los sucesos de la guerra son ya historia y Santos Moreno los recupera, aunque se desprende de cualquier intencionalidad política. «Claro que hubo una guerra con vencedores y vencidos. Pero mi intención no es decir que malos fueron unos y que buenos otros, porque en una guerra civil no hay nadie bueno y pagaron muchos inocentes sin tener culpa», sostiene el autor, que añade que su intención con esta primera novela «es contar una historia que no quiero que se pierda».

Viuda, madre y republicana

Sus propios sobrinos desconocían la existencia de la tía-abuela miliciana. Y al igual que muchos lectores, la novela también descubre pasajes y lugares ya perdidos como la zona denominada La Pelusa, cerca del Arroyo del Cuarto y del actual Puente de las Américas, donde vivía la familia de la protagonista en un corralón. Allí transcurre parte de la acción de esta novela que arranca días antes de la caída de Málaga y transcurre hasta el final de la guerra para contarnos la peripecia de Amparo, viuda, madre y republicana, que se resistió a perder el papel y los derechos que las mujeres se habían ganado en aquellos años previos a la guerra civil.

El autor malagueño dedica la novela a todas las mujeres que lucharon por conservar sus derechos

Sus vivencias en la dramática Desbandá, su encuentro con su gran amor y su destino forman la trama central de esta novela en la que también tiene una presencia principal la hermana de Amparo y abuela del propio autor, Consuelo, que, pese a no huir, también afrontó y sufrió la guerra en primera persona. «Por eso esta novela está dedicado a todas aquellas mujeres que se implicaron y que, de alguna u otra manera, perdieron mucho», concluye Santos Moreno que, ochenta y dos años después de estos sucesos, ha querido ser fiel a los hechos para ponerle el punto y final a esta historia. Una de las miles que dejó abierta la herida de la huída por la carretera de Almería.