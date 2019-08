El ¿último? misterio de Lisbeth Salander Naomi Rapace, en el papel de la hacker Lisbeth Salander en una escena de una de la películas de la saga / R. C David Lagercrantz firma 'La chica que vivió dos veces', la sexta y quizá definitiva entrega de la serie 'Millennium' MIGUEL LORENCI Madrid Miércoles, 28 agosto 2019, 17:35

La hacker gótica Lisbet Salander se despide de sus lectores y desvela el que quizá sea su último misterio. El aparente punto final de la saga 'Millennium' lo pone David Lagercrantz, (Solna, Suecia, 1962), autor por encargo de 'La chica que vivió dos veces' (Destino), la novela que por ahora cierra la serie con la que Stieg Larsson, muerto en 2004, conmocionó el mundo editorial hace tres lustros y que sedujo a ciento de millones de lectores.

Destino se suma a una vasta operación de marketing global que ha permitido publicar esta esperada sexta aventura de Salander simultáneamente en más de 50 países para cerrar una serie que ha marcado un antes y un después en la historia de la intriga, con más de cien millones de copias vendidas hasta hoy.

Los editores no se resistieron a exprimir un fenómeno sin precedentes y alargar la serie tras la muerte de creador, que publicó tres de las diez entregas previstas. Contrataron como sustituto de del malogrado Larsson a Lagercrantz, que pasó el examen con nota y ha firmado otras tres novelas. Aunque no alcanzara el nivel de ventas de Larsson, despachó cinco millones de copias de 'Lo que no te mata te hace más fuerte', más de 300.000 en España. «No escribiré una séptima entrega de 'Millennium'», advirtó Lagercrantz en su día, reiterando su admiración por Larsson y asegurando que se tiene «por el mayor especialista en su obra». Pero está por ver si los editores suecos, Norsted, renuncian al filón. Con la sexta novela, Lagercrantz iguala a Larsson en número de títulos, «aunque Stieg siempre será el ganador, porque fue él fue quien creó a los personajes», reconoce.

La definitiva entrega de 'Millennium' arranca con el asesinato de un mendigo en el barrio de Södermalm, donde residía Larsson y en que también vive Lagercrantz, para entretejer escándalos políticos y enigmas en las más altas esferas del poder y desentrañar la oscura historia de Lisbeth Salander, uno de los personajes más inquietantes de y potentes del 'noir' contemporáneo.

En su despedida, Salander está preparada para la batalla final contra su malvada hermana Camilla, aunque esta vez «se liberará del daño y el dolor de toda una vida», según sus editores. Ha dejado Estocolmo, cambiado de peinado y renunciado a los 'piercings' para acercarse a su objetivo. Podría pasar por una ejecutiva más, aunque oculte una pistola bajo la americana, no renuncia a sus habilidades como hacker, disimula sus tatuajes y carga con las cicatrices que prueba que se trata de una superviviente.

Mikael Blomkvist es quien investiga la muerte del mendigo del que sólo se sabe que murió pronunciando el nombre del ministro de Defensa sueco y que guardaba el número de teléfono del periodista en el bolsillo. Blomkvist necesitará la ayuda de Lisbeth, pero para ella el pasado es una bomba a punto de explotar.

Escritor y periodista, Lagercrantz debutó en 1997 con un libro sobre el aventurero sueco Göran Kropp y su conquista del Everest sin oxígeno. Su biografía del futbolista Zlatan Ibrahimovic, 'Soy Zlatan', fue uno de los libros de mayor éxito de la historia reciente de Suecia . Es también autor 'El enigma Turing', la novela inspirada en el genio matemático y precursor de la informática Alan Turing.