Mari Ángeles Pulido, en una de las mesas de la Agencia Tributaria de Málaga, donde ha trabajado durante 40 años. Migue Fernández

Tras el mostrador de la Agencia Tributaria en Málaga: de dejar a un hijo en prenda a exigir el 'suicidio' (por subsidio)

La funcionaria malagueña Mari Ángeles Pulido reúne tras su jubilación las anécdotas de 40 años de servicio de cara al público en el libro 'Solo con cita previa'

Regina Sotorrío

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:12

Es la última parada, el lugar en el que terminan todos los expedientes que no se han resuelto favorablemente para el contribuyente. Cuando la persona ... llega al mostrador de Recaudación de la Agencia Tributaria de Málaga ya sabe que tiene una deuda y que le tocará pagar. Está nervioso, asustado, enfadado… A veces demasiado. Y allí, al otro lado durante 40 años, ha estado Mari Ángeles Pulido para atenderles, calmarles, escucharles y explicarles los pasos a seguir. Ha vivido «de todo», muchas situaciones tristes, desagradables y tensas, pero ella se queda con las divertidas, las tiernas y simpáticas. La funcionaria malagueña, recién jubilada, reúne las anécdotas de cuatro décadas de cara al público en el libro 'Solo con cita previa' (Ediciones Azimut). El 4 de noviembre lo presenta en la Sociedad Económica Amigos del País (19.00 horas) junto con la escritora Herminia Luque y el escritor y también funcionario Mario Villén Lucena.

