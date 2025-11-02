Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José de Vicente posa antes de su entrevista con SUR. Marilú Báez

Del seminario a la literatura pasando por el Juzgado

A sus 72 años, el malagueño José de Vicente lanza su primera novela tras una vida con diversas pasiones: la religión, el Derecho y la Administración

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:35

Cada minuto que pasa en la conversación con José de Vicente García se desvela una nueva profesión. Si dicen que siete vidas tiene el gato, ... está claro que él superaría este dicho. Nacido en el pequeño municipio malagueño de Sayalonga, José de Vicente lanzó hace unos meses su primera novela, 'La dama de Agadir', y por ese mismo motivo se cita con este periódico para una entrevista. Pero lo asombroso es que su vida va mucho más allá y se podría resumir en 'Del seminario a la literatura pasando por el Juzgado'. Aunque aquí se detalla cómo se desarrolló todo: «Ahora que tengo 72 tacos...», como él mismo comenzó.

