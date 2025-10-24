«Los Secretos de Sofí»: la vida transformada en literatura, entre memoria, amor y verdad

Empresario, filántropo y aventurero, Vicente Jiménez Ifergán publica su primera novela inspirada en hechos reales: 'Los secretos de Sofí'.

El malagueño que trajo a España ... el primer autobús de refugiados ucranianos desde Polonia, que estuvo en el frente ruso en plena guerra, exploró las profundidades de las minas de diamantes en África y fundó un museo fenicio en Málaga, nos abre ahora su alma a través de la literatura.

«La escritura de este libro ha sido una de las experiencias más duras de mi vida. Cada página me obligó a enfrentarme conmigo mismo, a mirar de frente lo que había callado durante décadas», confiesa el autor.

Fueron muchas jornadas recordando momentos que lo llevaron al llanto por el peso del recuerdo, y un esfuerzo titánico por plasmar en cada página una vida única y llena de aventuras. «Durante años, la adrenalina fue el combustible de mi existencia. Pero llegó un momento en que decidí detenerme y transformar la memoria en palabras», añade sobre el origen de su obra.

El resultado es una novela absorbente, de la que resulta difícil apartar la vista a lo largo de sus más de setecientas páginas, por la sinceridad con que el autor escribe desde el alma y por su capacidad de trasladar al lector al centro mismo de la acción, haciéndole vivir las experiencias que narra como si fueran propias.

«No es un libro que pueda explicarse, sino sentirse. Que cada lector lo descubra en silencio, en la intimidad de sus propias emociones», valora.

Los secretos de Sofí no es una obra de ficción, sino un testimonio literario inspirado en hechos reales subraya Vicente. La novela incorpora numerosos personajes —algunos ya fallecidos— cuyo hilo conductor es la relación singular entre un hombre adulto y una joven ucraniana llamada Sofi.

De Oriente Medio al frente ruso del Donbás

En las páginas de su primera novela, Vicente utiliza la literatura como herramienta para canalizar la intensidad de las experiencias vividas. La obra nace de un diario que comenzó a escribir cuando se fue de Málaga con diecisiete años.

Durante décadas, esas páginas registraron peligros extremos, decisiones arriesgadas, sacrificios desmesurados y pérdidas dolorosas. El libro recorre todo tipo de escenarios internacionales: Oriente Medio, donde aprendió que el pasado nunca muere, sino que cambia de forma; las peligrosas minas de diamantes de África, donde comprendió que, a veces, «conservar el alma cuesta más que conservar la vida»; una travesía imprevisible por las islas griegas; o el frente ruso del Donbás, bajo el fuego de una guerra que aún perdura.

Aquel escenario despertó en él recuerdos de otra guerra lejana: la del Líbano, en 1982, donde siendo muy joven conoció de cerca el horror del conflicto. De entonces conserva imágenes que jamás se borran. Su participación en aquella guerra marcó para siempre su manera de entender el valor de la vida, el miedo y la compasión.

«Con el tiempo comprendí que ninguna guerra termina realmente; solo cambia de lugar o de nombre», confiesa. Décadas después, en el Donbás, volvió a reconocer los mismos rostros del sufrimiento, las mismas ruinas, la misma necesidad de esperanza.

A Vicente le unen a Ucrania profundos vínculos personales —uno de sus hijos es ucraniano—, afirma.

El esfuerzo de plasmar en letras una vida intensa

En las páginas de 'Los secretos de Sofí' se percibe el enorme esfuerzo que ha supuesto para el autor trasladar la fuerza y la intensidad de sus vivencias al papel. Prueba de ello es que el libro publicado es el décimo manuscrito, fruto de incontables horas de reescritura y depuración formal.

«Quise ponerle palabras a lo que vi y viví —el amor, la guerra, el miedo, la dignidad— y dejar un testimonio limpio, sin heroísmos, que honre a las personas reales detrás de la historia», comenta acerca de su enfoque literario.

Para desentrañar el misterio de toda una vida, Vicente recurre a los recursos de la literatura de género. Narrada en primera persona, entre la acción y la aventura se desliza el misterio que envuelve a Sofi, y la historia se desarrolla desde el suspense de un thriller hasta la ternura de una confesión íntima, pasando por la crónica de viaje.

La conversación entre el autor y Sofi articula el relato, utilizando la literatura para trasladar al papel conversaciones y hechos reales.

Se trata de una novela autobiográfica que no solo reconstruye sus últimos años de vida, sino que desnuda parte de su pasado, sus miedos y sus heridas más profundas.

«Ojalá quien lo lea encuentre también algo de sí mismo, porque en cada página hay algo universal: el miedo a perder, la alegría de amar, la soledad que todos conocemos y la fuerza de seguir adelante», señala el autor.

«Si a alguien le ayuda —aunque sea por un momento— a comprender, perdonar o seguir adelante, con eso me daré por satisfecho», concluye el autor.