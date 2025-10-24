Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

«Los Secretos de Sofí»: la vida transformada en literatura, entre memoria, amor y verdad

El malagueño Vicente Jiménez Ifergán debuta con una novela inspirada en su vida: una historia real entre el peligro, el amor y la búsqueda de sentido

SUR

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:47

Empresario, filántropo y aventurero, Vicente Jiménez Ifergán publica su primera novela inspirada en hechos reales: 'Los secretos de Sofí'.

El malagueño que trajo a España ... el primer autobús de refugiados ucranianos desde Polonia, que estuvo en el frente ruso en plena guerra, exploró las profundidades de las minas de diamantes en África y fundó un museo fenicio en Málaga, nos abre ahora su alma a través de la literatura.

