Sátira frente al fanatismo

Aquel día de enero hubo una explosión en la mina. Murieron noventa y ocho mineros y sólo se salvó uno. Un tipo alto, desgarbado y un poco ido que, al salir, dijo haber visto una paloma blanca en el interior de la galería. Algo del todo imposible, dadas las condiciones físicas del lugar, que prendió la mecha de los milagreros. Claro que el superviviente se llamaba Giovanni Bruno. Y aquí el primer zarpazo satírico de Robert Coover, al bautizar a su particular profeta con el mismo nombre que el filósofo quemado por la Inquisición en la hoguera tras ser acusado de herejía.

Justo esa crítica al fanatismo desde el humor y la sátira sobrevuela las páginas de 'El origen de los brunistas', la primera novela escrita por el aclamado autor norteamericano que ahora publica la editorial malagueña Pálido Fuego, que ya ha dado a la imprenta dos de los títulos más notables de Robert Coover: 'La hoguera pública' y 'Pinocho en Venecia'.Y como en todas sus aventuras editoriales, el sello malagueño apuesta por un texto hasta ahora inédito en castellano.

«Nunca he publicado nada anteriormente publicado y no creo que lo haga. En mi opinión no tiene mucho sentido. Si ya está, ¿qué hago?, ¿compro la traducción y lo traduzco de nuevo? Si la gente que ya lo tiene no lo va a volver a comprar y en este tipo de literatura los lectores jóvenes escasean, no hay muchas posibilidades de que la gente lo compre», reflexiona el editorJosé Luis Amores sobre una de las señas de identidad de su selecto catálogo, que suma su título número 31 con 'El origen de los brunistas', en librerías a partir del día 21 de este mes y ya disponible a través de la web de la editorial (www.palidofuego.com).

Estreno con premio

Con 'El origen de los brunistas', Coover (Charles City, Iowa,Estados Unidos, 1932) recibió el prestigioso Premio de la Fundación William Faulkner a la mejor primera novela. Una obra que, en opinión de Amores, ya deja muy a las claras la maestría del autor norteamericano para la narrativa. «Es un escritor de un talento extraordinario. Esta novela está escrita en 1966 y en ella hay una crítica brutal a todas las religiones, al fanatismo, pero también a los ciudadanos llamados 'normales', que no saben enfrentarse a un fanático», brinda el editor.

'El origen de los brunistas', hasta ahora inédito en castellano, plantea una irónica panorámica de la sociedad norteamericana

De hecho, mientras Amores leía 'El origen de los brunistas' para preparar su traducción al español, los noticiarios relataban el atentado terrorista a la Sala Bataclan de París, las ejecuciones de aviadores sirios en medio del desierto y otras atrocidades de los fundamentalistas. «Aunque hayan pasado más de 50 años, es cierto que la novela está totalmente vigente. Y aunque no lo estuviera, también la habría publicado. ¿Está vigente 'Cumbres borrascosas'? La buena literatura es intemporal», sostiene el editor.

Amores esboza la trama de la obra fundacional de Coover. Ambientada en un pueblo indeterminado del Medio Oeste norteamericano, el suceso de la mina es relatado por un periódico local y poco a poco va ganando repercusión hasta convertirse en un fenómeno internacional, espoleado en primera instancia por un abogado obsesionado con el fin del mundo y una médium de lo más estrafalaria.

«Coover crea el caldo de cultivo para hacer crecer multitud de historias que, en esencia, relatan cómo se enfrentan a esa situación el alcalde, el banquero, el periódico local... Mientras lees la novela, no dejas de sonreír, incluso puedes soltar alguna carcajada, porque Coover es muy caricaturesco, hasta el punto de que hay escenas que parecen sacadas de los dibujos animados», ofrece el artífice de Pálido Fuego.

Y en el horizonte, para marzo, la editorial malagueña prepara su segunda novela de Evan Dara, de quien ya publicó 'El cuaderno perdido'. Tras él llegará un libro de relatos del norteamericano Stuart Dybek, que promete ser un nuevo descubrimiento para los lectores en español.