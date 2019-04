Pablo Aranda gana el Premio Las Dalias por el cuento 'Sánchez' El escritor malagueño Pablo Aranda. / Francis Silva El escritor malagueño mezcla «humor negro y ternura» en una historia de violencia y acoso escolar; una «parábola misteriosa sobre el odio», en palabras del jurado REGINA SOTORRÍO Martes, 16 abril 2019, 12:56

Lo escribió por «divertimento». Siempre enfrascado en las decenas de páginas de una novela, unas mil palabras era un reto factible en su apretada agenda de escritor y gestor cultural. Casi la extensión de dos columnas de las que habitualmente firma el articulista en estas mismas páginas de SUR. Así que hizo la prueba -«Me apetecía»- y la ha superado. El malagueño Pablo Aranda obtiene el Premio Internacional de Cuento Las Dalias por su relato 'Sánchez', por decisión unánime del jurado que valoró 17 textos seleccionados de entre los 1.500 que optaban al galardón.

'Sanchez' mezcla «humor negro y ternura» en una historia de violencia y acoso escolar. Con un cierto toque fantástico e incluso de terror, refleja la impotencia del padre de un niño que pega a otro ante la indiferencia de su entorno. Incluso del mismo acosado, el pequeño Sánchez. Curiosamente, agresor y agredido comparten apellido. Desde la mirada de un adulto y llevando la realidad al extremo (aunque con una base muy real), hace que el lector empatice con él y con la víctima. «Al final, Sánchez es como nos llamamos todos, ¿no?», añade el autor.

No hay moraleja ni intención expresa de luchar contra el 'bullying' a través de este relato. «Si quisiera hacerlo, escribiría otra historia», apostilla. Pero con poco más de 900 palabras, Aranda sí dibuja un escenario que invita a la reflexión sobre la inacción del grupo frente a las injusticias y la normalización de cierto tipo de violencia, donde él no se mantiene al margen. «No podía permitirme contribuir al linchamiento de Sánchez, y he intervenido», reconoce.

Para el jurado, presidido por José María Merino, académico de la Real Academia Española, Aranda traza en 'Sánchez' «una parábola misteriosa sobre el odio muy bien resuelta desde la perspectiva sentimental de los personajes», haciendo uso de la «sugerencia para hablar de la violencia y de un tema tan actual como el acoso escolar».

El premio, dotado con 3.000 euros, incluye la publicación de 'Sánchez' en la próxima edición de 'Las Dalias Ibiza & Formentera Magazine' en junio, el mismo mes en que se hará entrega del galardón en Ibiza. Y no oculta que ya piensa en esa escapada. Padre, escritor, articulista, director de actividades de la Fundación Alcántara y responsable del Aula de Cultura SUR, Pablo Aranda acaba de terminar un libro infantil (que pronto verá la luz) y una novela, apenas un año después de publicar 'La distancia'.