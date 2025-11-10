Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

J. Francisco Guerrero, junto a la Farola, un histórico edificio que fue testigo del naufragio y 'personaje' de la novela. Salvador Salas

Una novela rescata los papeles perdidos del naufragio de la Gneisenau, el «Titanic malagueño»

J. Francisco Guerrero López reconstruye el desastre para retratar la Málaga del cambio de siglo al cumplirse el 125 aniversario del hundimiento

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:09

Pasando por el puente sobre el río Guadalmedina, a la altura de la Iglesia de Santo Domingo, su padre le contó el origen de aquella ... pasarela de hierro que responde al nombre de los Alemanes porque fue un regalo del país germano a la ciudad por la ayuda prestada al hundimiento del buque escuela Gneisenau en el puerto de Málaga. Una historia que se le quedó rebotando en su cabeza durante décadas hasta que decidió indagar en aquel suceso y descubrió algunos pasajes poco conocidos como la desaparición de parte del informe oficial del naufragio que fue cortado a «cuchilla». Unos papeles perdidos y un misterio que añaden, si cabe, un toque más de intriga a la nueva novela de J. Francisco Guerrero López (Torre del Mar, 1957), escritor y profesor de la Universidad de Málaga que titula su nuevo libro con el nombre de la legendaria y malograda embarcación: 'Gneisenau'. «Es el Titanic malagueño», afirma con decisión de superviviente de esta aventura literaria.

