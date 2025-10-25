Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Ramírez tras recoger el premio en el Gran Teatro de Cáceres. Jorge Rey

El nicaragüense Sergio Ramírez gana en Cáceres la Bienal de Novela 'Vargas Llosa'

El autor de 83 años exiliado en Madrid, premio Cervantes en 2017, logra el galardón por la novela 'El caballo dorado'

C. Mateos

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:32

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez (Masatepe, 1942) ha sido el ganador del la VI Bienal de Novela 'Mario Vargas Llosa', que se ha celebrado durante ... los últimos cuatro días en Cáceres, Trujillo y Badajoz. Ramírez, premio Cervantes en 2017 y que vive exiliado en España desde 2021, se ha hecho con el galardón, dotado con 100.000 dólares, por su novela 'El caballo dorado', publicada en 2024 por Alfaguara.

