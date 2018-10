Moreno Peralta: «El Guadalmedina es la cicatriz de Málaga y nos hemos habituado a verlo normal» El arquitecto Salvador Moreno Peralta. / ÁLVARO CABRERA El urbanista presenta hoy su nuevo libro, 'Río Seco', una recopilación de artículos en los que el autor reflexiona sobre la ciudad y el mundo actual FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Viernes, 19 octubre 2018, 00:30

Se acuerda de Terencio para parafrasearlo: «Nada de lo urbano me es ajeno». Ese lema lo lleva como frontispicio el arquitecto y urbanista Salvador Moreno Peralta, que ha recopilado sus artículos publicados en los últimos años –muchos de ellos en SUR– en 'Río Seco', un libro en el que expone sus reflexiones sobre la ciudad y el mundo actual desde el observatorio de Málaga. Una urbe que se ha transformado en los últimos años, pero todavía con demasiadas asignaturas pendientes. El libro se presenta hoy en Ámbito Cultural de El Corte Inglés (19,30 h).

–¿'Río seco' parece un título que invita a cierto desencanto?

–Es una dicotomía hermosa. El río es un concepto que promete futuro, vida y esperanza, pero el río seco es una ilusión abortada. Define bastante bien el espíritu de Málaga y no lo digo como crítica. Últimamente, la ciudad está que no la conoce ni la madre que la parió, pero la clave de su seducción es que siempre promete más de lo que da. No es un demérito de la ciudad, sino que es la condición esencial de lo urbano. Y eso se da precisamente en el Guadalmedina que es un río seco.

–¿El Guadalmedina es nuestra gran infraestructura pendiente?

–Absolutamente. Y ya va siendo hora de que lo revise. Hoy día, si miras al río, lo que ves es una pintada cochambrosa y sórdida, no de grafiteros de postín, llena de detritus urbano, botellas rotas... y estamos hablando del eje norte-sur de la ciudad. El Guadalmedina es la cicatriz de Málaga en el paisaje y algo de nuestra sensibilidad urbana se ha cauterizado cuando nos hemos acostumbrado a verlo como algo normal. Y esto también habla de la propia incapacidad cívica y política de haberlo solucionado como han hecho ya otras ciudades.

–¿Veremos solución a corto plazo?

–Cada vez la veo más lejano. Málaga está irreconocible con sus museos y soy el primero que lo digo, pero eso también nos hace olvidar los problemas pendientes que arrastra la ciudad, como los Baños del Carmen, el Astoria, el campamento Benítez, los edificios sin uso del casco urbano, como Correos o la cárcel de Cruz de Humilladero, que no se sabe que hacer con ellos. Málaga tiene muchos problemas pendientes que en este momento están tapados y ocultos por el indudable esplendor de su centro histórico y su frente portuario, de lo cual solo cabe congratularse. Ante esas asignaturas pendientes hay una incapacidad político-administrativa por los desencuentro entre administraciones y conflictos tremendos entre los corralitos competenciales que inciden sobre cualquier proyecto. Falta una unidad de acción para abordar problemas elementales, como lo es también el saneamiento integral.

–¿La concentración en el centro puede llevar a que muera de éxito?

–Málaga ha hecho cosas tan maravillosas y prometedoras como transformar su casco antiguo. Acabo de llegar de Florencia, Milán y Verona y vengo aterrorizado porque estamos transformando los centros en ciudades de visitantes y no de residentes.

–¿Qué se puede hacer?

–Málaga fue dotándose poco a poco de condiciones de importante capital media desde las épocas de Pedro Aparicio y Celia Villalobos. Tenemos que saber de dónde partimos y Málaga ha ido incorporando Parque Tecnológico, aeropuerto internacional, palacio de congresos, Orquesta Sinfónica, AVE... El Museo Picasso ha servido para llamar la atención externa que está muy bien, pero al mismo tiempo me indigna porque la importancia propia no es objetiva, sino que lo somos en la medida en que te descubren los de fuera. Lo único que se me ocurre es que esta explosión gloriosa del centro sirva para elevar la categoría de la ciudad y revierta en beneficio de la periferia. Entendiendo la periferia como el resto de Málaga porque el centro es muy pequeñito.

–La crisis económica ha supuesto un parón urbanístico. Ahora todo tiene que resetearse y eso va a costar años, como el Auditorio.

–Si hubiera que hacer el palacio de ferias ahora sería virtualmente imposible. Y ahí entran en juego factores retardatarios como es la burocracia estéril con un modelo basado en una hipertrofia de la función pública que ha creado corralitos competenciales que no están al servicio del ciudadano, sino al servicio endogámico de su propia existencia. Entorpezco, luego mando, sería el eslogan de esa economía aberrante. Es difícil en este momento poner de acuerdo a las administraciones. Y precisamente en el Auditorio había cuatro entes que tenían que colaborar, pero la palabra colaborar no está en el diccionario político de nuestros días.

–Cómo dice Guillermo Busutil en el prólogo, 'Río Seco' podría ser un título de película de John Ford. ¿Se ve más como John Wayne o James Stewart?

–Ja, ja. Me veo más bien como Dustin Hoffman en 'El graduado' que es una especie de antihéroe. No tengo vocación de héroe fordiano.

–Sus artículos darían para varios guiones de películas de Berlanga...

–España es más berlanguiana que almodovariana. Almodóvar es un producto inteligente que responde a un momento concreto, la movida, y a la creación de la marca Madrid. Sin embargo, Berlanga es España sin marca ninguna y una de sus últimas películas, 'Todos a la cárcel', fue premonitoria. España sigue siendo berlanguiana, lo que tiene un puntito de autenticidad ya que, aún siendo un cachondeo, lo encuentro saludable.

–'Río seco' es su cuarto libro de artículos. ¿Cualquiera pensaría que se dedica a escribir en lugar de crear edificios y ordenar ciudades?

–En los artículos siempre aflora la condición del urbanista. Son las reflexiones de una persona normal y también de un 'flaneur' benjaminiano o baudelairiano, un tipo con los poros abiertos para captar los mensajes que la ciudad le manda.

–Se resiste al retiro. No me lo imagino en el campo y mimando el huerto.

–Lo único que me puede retirar es la ciática que tengo ahora. Como el suicida que nunca da el paso, tengo muchas ganas de jubilarme pero el paso tampoco lo doy. Hasta hace cierto tiempo las cosas las iba entendiendo, pero te confieso que la modernidad y lo que está pasando me sobrepasa como la ola al surfista. Vasili Grossman habla de cuando el tiempo ya no es el tuyo. Podemos seguir, tener salud –sin ciática–, tener bien la cabeza, escribir, pero el tiempo es ya de mis hijos, Pablo y Salvador, y de otros.