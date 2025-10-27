Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Francisco Morales Lomas, con su octava novela, 'Un siglo llamado invierno'.

Morales Loma novela un romance en la Alemania nazi con un aviso para el presente: «Tenemos un antecedente de 60 millones de cadáveres»

La historia de amor entre los filósofos Hannah Arendt y Martin Heidegger, ella judía y él nazi, sirve de pretexto para abordar los totalitarismo en 'Un siglo llamado invierno', la segunda obra de su pentalogía sobre el XX

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:18

Hannah Arendt, filósofa judía y la mayor estudiosa de los totalitarismos, confesó al cabo de los años que el único hombre del que había estado ... enamorada era el también filósofo alemán Martin Heidegger. Ella, que había huido de Alemania por la persecución de la Gestapo, siempre amó a un hombre afiliado al partido nazi desde 1933 y que nunca abjuró de su ideología. Esa contradicción vital le sirvió a Francisco Morales Loma para tirar del hilo de la Historia y continuar así su ambicioso proyecto de novelar el siglo XX en cinco libros. Tras su incursión en la República y la Guerra Civil española a través de la figura de Antonio Machado ('Las edades del viento'), Morales Loma se adentra en la Alemania nazi de la mano de Arendt y Heidegger en 'Un siglo llamado invierno' (Esdrújula Ediciones). Este martes 28 de octubre, el escritor y profesor de la Universidad de Málaga lo presenta en el Ateneo junto a Juan Gaitán y Miguel Tello (19.30 horas).

