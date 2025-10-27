Morales Loma novela un romance en la Alemania nazi con un aviso para el presente: «Tenemos un antecedente de 60 millones de cadáveres»

Hannah Arendt, filósofa judía y la mayor estudiosa de los totalitarismos, confesó al cabo de los años que el único hombre del que había estado ... enamorada era el también filósofo alemán Martin Heidegger. Ella, que había huido de Alemania por la persecución de la Gestapo, siempre amó a un hombre afiliado al partido nazi desde 1933 y que nunca abjuró de su ideología. Esa contradicción vital le sirvió a Francisco Morales Loma para tirar del hilo de la Historia y continuar así su ambicioso proyecto de novelar el siglo XX en cinco libros. Tras su incursión en la República y la Guerra Civil española a través de la figura de Antonio Machado ('Las edades del viento'), Morales Loma se adentra en la Alemania nazi de la mano de Arendt y Heidegger en 'Un siglo llamado invierno' (Esdrújula Ediciones). Este martes 28 de octubre, el escritor y profesor de la Universidad de Málaga lo presenta en el Ateneo junto a Juan Gaitán y Miguel Tello (19.30 horas).

Morales Loma combina acontecimientos documentados con otros ficcionados para componer un relato ágil y ameno de uno de los periodos más oscuros de nuestra historia reciente. La acción comienza en 1933 cuando Hannah Arendt abandona Alemania ante el clima asfixiante que vive la comunidad judía y emprende un viaje de no retorno con destino a EE UU. Un recorrido que el autor imagina en tren por Alemania, Italia y Francia, durante el que Hannah Arendt rememora los inicios de su relación con Heidegger casi una década atrás, una aventura secreta -él estaba casado y tenía dos hijos- con quien fue su profesor y su puerta de entrada al pensamiento existencial.

El escritor abordará la Revolución rusa, el periodo estalinista y la era de Gorbachov en sus siguientes novelas

Son años en los que la ideología nazi ha calado ya en la sociedad, entre los jóvenes pero también entre los intelectuales de la época, en una Alemania destruida tras la Primera Guerra Mundial, con la inflación por las nubes, el paro en máximo y el orgullo de nación por los suelos. El escritor plasma ese contexto, el caldo de cultivo de los extremismos, mientras se desarrolla la historia de amor entre la joven y el reconocido autor de 'Ser y tiempo'.

La travesía interior y personal de Hannah Arendt se convierte en el eje central de la novela, que también se hace eco del final de guerra, del juicio contra Heidegger -donde se defendió argumentando que durante años amó a una mujer judía- y del reencuentro de la pareja mucho tiempo después. Todo narrado con una pluralidad de voces, con diferentes personajes que intervienen para aportar su punto de vista a un relato plagado de ideas, pensamientos y axiomas que invitan a la reflexión.

Aviso a la juventud

Morales Loma no oculta su «preocupación» por la actualidad que tienen estos hechos. Para el escritor, en contacto permanente con la juventud como profesor del departamento de Lengua y Literatura de la Universidad de Málaga, esta novela lanza un mensaje claro a la generación actual: «Esto es lo que sucedió, estas eran las ideas que había. Tenemos un antecedente histórico de 60 millones de cadáveres, 60 millones de muertos que generaron esas ideas. No vayamos a caer ahora en la misma situación».

Le inquietan las encuestas que reflejan el blanqueamiento de Franco y de la dictadura, como la que arroja que el 30% de los votantes de Vox creen «en algunas circunstancias» un gobierno autoritario es preferible a la democracia (CIS). «El 30% de los votantes de Vox es un millón de personas. Que un millón de personas digan que está muy bien una dictadura, es un elemento enfermizo de la sociedad», lamenta.

Catedrático de Lengua y Literatura, doctor en Filosofía y Letras y presidente de honor de la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios, 'Un siglo llamado invierno' es la octava novela de Francisco Morales Loma, con una amplísima creación literaria que incluye teatro, poesía y ensayo. Es, además, la segunda pieza de su pentalogía sobre el siglo XX. Las dos siguientes abordarán la Revolución rusa y el periodo estalinista, mientras que el quinto y último libro de esta serie de grandes acontecimientos del siglo pasado se centrará en el periodo de Gorbachov y la alianza polaca con el Papa Wojtyla para hacer caer el muro de Berlín y cambiar el mapa europeo.