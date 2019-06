Modesto García, el malagueño que no pierde el hilo en Twitter El malagueño Modesto García ganó la primera edición del Certamen de Tuiteratura. / :: sur El autor ha cambiado el diseño por la escritura tras ganar el concurso de relatos por la red social Feria del Hilo. Grandes marcas como Netflix se rifan sus tuits FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Lunes, 10 junio 2019, 00:08

#AbroHilo. Eso de que en Twitter sólo hay ruido y que nadie escucha es una verdad a medias. Porque hay otra mitad de usuarios que conversa y se entretiene. E incluso disfruta leyendo historias increíbles. Le pasó a un malagueño, Modesto García, que el pasado verano andaba con sus diseños y logos para empresas cuando vio el #hashtag #FeriadelHilo. Y entonces supo que existía la 'tuiteratura' o literatura por Twitter gracias al encadenamiento de 'posts' que permiten narrar un relato breve siguiendo un hilo de un máximo de 100 tuits. De jurado estaba Manuel Bartual que hace dos años saltó a los titulares por una historia por entregas que colgó en la red social y atrapó a miles de lectores. Así que García planeó un asesinato, lo resolvió y se puso a contarlo en la cuenta de un tal 'Mr. Brightside'. Se llevó el premio gordo. Desde entonces, su vida ha cambiado completamente. Ha dejado el diseño por la escritura, ha montado la oficina en casa y se pasa el día en Internet. «Esto ya no es ocio, sino mi profesión», reconoce el malagueño que, a renglón seguido, acota que además lo está disfrutando.

«¡@Policia! Acabo de resolver un crimen a través de Twitter y tenéis que tomar cartas en el asunto inmediatamente». Con este atractivo e intrigante arranque comenzaba la historia pergeñada por Modesto García que, entonces, solo se había marcado el «reto personal de desarrollar una historia» y participar en el I Certamen de Tuiteratura: #FeriadelHilo. Lo que no sabía entonces es que aquel relato iba a trastocar por completo su propia vida. Por entonces estaba «currando como diseñador gráfico en Cabify», mientras mantenía una web en la que opinaba sobre imágenes de marca y logos (www.brandemia.org) y colgaba sus artículos y publicaciones en redes sociales. «Utilizaba Twitter para promocionar esos contenidos hasta que me fue enganchando ese hervidero de opiniones y humor, por lo que también empecé a usarlo de manera personal comentando programas de televisión», explica el malagueño, al que solo hay que seguir su 'timeline' para comprobar que le va la comedia.

Un presunto crimen y la narración de su resolución sacó del anonimato a este joven escritor que se pasa el día inventando historias y que ahora es jurado del II Certamen de Tuiteratura: #FeriadelHilo

Eurovisión, el próximo estreno de 'Spider-Man: lejos de casa', el resultado de las elecciones y, por supuesto, el final de 'Juego de Tronos' no se libran de la ironía de este autor, que no solo usa textos, sino también las otras herramientas que la aplicación pone a su alcance, como fotos, gifs animados, grabaciones, emoticonos, conversaciones de 'WhatsApp' y, por supuesto, hilos. Todos esos recursos también los exhibió en su crimen tuitero. «Fue un trabajo intenso y creativo que tenía que desarrollar en pocos días de plazo y en el que intenté explotar al máximo las posibilidades de la imagen y el vídeo, pero con herramientas caseras porque yo no es que sea un productor de grandes contenidos... con saber algo de Photoshop ya vale», explica Modesto García que, pasa su sorpresa, vio como su 'thriller' policiaco recibía más de 56.000 retuits y se llevaba el premio a la mejor ficción en la Feria del Hilo.

¡@Policia! Acabo de resolver un crimen a través de Twitter y tenéis que tomar cartas en el asunto inmediatamente. Hace días falleció @jor_g_t (en el centro de la foto), y el caso se cerró como un suicidio, pero fue un asesinato y puedo demostrarlo. El asesino está en la foto. pic.twitter.com/AItVxWdEwF — Mr. Brightside (@plot_tuit) 2 de junio de 2018

Engaños y ficciones

«Allí me di cuenta del poder que tiene tuitear porque mi historia ha salido hasta en la BBC», señala el tuitero malagueño que asegura que no se ha cansado del diseño, pero que ahora se siente más «cómodo» con la escritura. «De pronto se interesaron las editoriales por publicarme y grandes marcas como Netflix llamaron a mi puerta», relata García que dejó su trabajo para pasarse el día 'colgado' en Twitter. «Tengo una nueva vida, de 'freelance' y con libertad para trabajar en proyectos que me gustan», señala el escritor que, entre otras actividades, escribe tuits que enganchan y entretienen para promocionar los títulos de la productora norteamericana de 'Stranger Things' y 'Narcos'.

Estos días, junto al propio Bartual –con el que también firmó un popular hilo de ficción, #RedMonkey–, ha formado parte del jurado de la segunda edición del Certamen de Tuiteratura, que concluyó ayer. «El Twitter no estaba concebido para la ficción, pero es una manera buenísima para contar historias con elementos audiovisuales», manifiesta Modesto García que reconoce que el juego con la verdad y la ambigüedad es una herramienta poderosa de los hilos.

«La postficción que se practica en los hilos no prentende engañar, sino entretener» modesto garcía

Y en este punto, establece la diferencia con respecto a las temidas 'fake news'. «Como dice Bartual, frente a la postverdad, la postficción que se practica en los hilos no pretende engañarte, sino entretenerte», sostiene el malagueño que, no obstante, reconoce que cuando empezó su historia ganadora pensaba que «al quinto o sexto tuit se iban a dar cuenta de que todo era ficción, pero a día de hoy todavía hay gente que se lo cree».

En cuanto a la 'tuiteratura', se podría enclavar en la distancia que va entre el microrrelato y el cuento. Aunque Modesto García también pone las cosas en su sitio. «Si hablamos de contar historias es un formato más de la narrativa y cada uno puede escribir de la forma que quiera, pero es verdad que con la premura de tiempo de estos concursos Twitter no es el mejor sitio para hacer alta literatura», reconoce el escritor y diseñador, que cuenta la anécdota de que a su historia ganadora le afearon que no cometiera alguna falta ortografía para hacer más creíble todavía el relato..

García está ahora trabajando en un hilo sobre cómo «la tecnología nos ha cambiado la vida», mientras que tiene alguna oferta para publicar en formato papel. «Me han propuesto escribir libros, pero lo quiero hacer bien, lo estoy gestando y me lo estoy tomando con calma», considera el autor malagueño que, por el momento, está dispuesto a no perder el hilo. #CierroHilo.