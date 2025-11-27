Marta Robles presenta su libro 'Amada Carlota' en el Aula de Cultura de SUR

Marta Robles despide el próximo lunes 15 de diciembre la programación de este año del Aula de Cultura de SUR. La periodista y escritora presentará ... en el Salón de Actos Unicaja (plaza de la Marina, 3) su nuevo libro 'Amada Carlota', una novela negra con el trasfondo del abuso de poder sobre las mujeres. Será a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo, en una conversación con la periodista Regina Sotorrío con posterior firma de ejemplares.

Marta Robles firma una nueva historia, la cuarta, de su carismático detective Tony Roures, un ex corresponsal de guerra curtido en conflictos y desengaños. En 'Amada Carlota', Roures se enfrenta a una investigación con un fuerte componente emocional. La historia arranca en 1985, cuando una adolescente alumbra a una niña en una clínica clandestina, de la que le separan inmediatamente después del parto. Años después, Carlota Aguado, convertida ya en una jueza de fuerte carácter y pasado enigmático, contrata los servicios del detective Roures, con quien le une una relación sentimental, para que investigue su caso. Carlota cree haber encontrado a la hija que le arrebataron al nacer y necesita comprobar su identidad.

De forma paralela, Roures investiga otro caso en el que varias jóvenes sufren abusos sexuales en el ámbito de la universidad, lo que permite establecer un paralelismo inquietante entre diferentes formas de violencia y manipulación ejercidas por hombres con poder sobre mujeres vulnerables.

Marta Robles es una de las voces y rostros más conocidos del periodismo en nuestro país, con una sólida carrera en prensa escrita, radio y televisión. Como escritora, ha publicado más de una veintena de libros entre ensayo, biografía, divulgación y ficción. En el terreno de la narrativa, además de alzarse con el Premio Fernando Lara de Novela en 2013, con 'Luisa y los espejos', ha destacado especialmente, en el género negro, con títulos como 'A menos de cinco centímetros', 'La mala suerte' y 'La chica a la que no supiste amar', protagonizadas por su detective Roures.