Lunes 15 de diciembre. Salón de Actos Unicaja. 19 h

Marta Robles presenta su libro 'Amada Carlota' en el Aula de Cultura de SUR

La periodista y escritora indaga en el abuso de poder sobre las mujeres en su última novela del detective Roures

SUR

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

Marta Robles despide el próximo lunes 15 de diciembre la programación de este año del Aula de Cultura de SUR. La periodista y escritora presentará ... en el Salón de Actos Unicaja (plaza de la Marina, 3) su nuevo libro 'Amada Carlota', una novela negra con el trasfondo del abuso de poder sobre las mujeres. Será a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo, en una conversación con la periodista Regina Sotorrío con posterior firma de ejemplares.

