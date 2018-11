María Zambrano: lúcida y crítica hasta el final

El misterioso borrado de los fragmentos más republicanos

La publicación de las 'Obras completas' (Galaxia Gutenberg) de María Zambrano supone una tarea monumental que lleva años de andadura y a la que le quedan otros pocos por delante. Y en esa larga travesía aparecen curiosidades, como el texto del libro 'Senderos' publicado en el nuevo volumen de las 'Obras completas' en un cuerpo de letra menor que el resto. Y no se trata de un fallo tipográfico.

Lo explica el director del proyecto, Jesús Moreno: «'Senderos' va en letra más pequeña porque fue una revisión de 'Los intelectuales en el drama de España', libro de 1937, luego completado por la propia María Zambrano. Hago un estudio pormenorizado, porque ahí pasó algo muy extraño: fueron quitados todos los escritos más republicanos y más de izquierdas de María Zambrano. ¿Fue ella? Pues no se puede asegurar, pero creo que más bien no».

«Con Sebastián Fenoy –prosigue Moreno– he realizado un estudio a partir de esa pregunta: '¿Realmente fue voluntad de María Zambrano quitar tal cantidad de escritos que además coincide que son los más izquierdistas?'. Eso los damos con letra más pequeña al estar ya publicados de 'Los intelectuales…'. Soy testigo de que ella se quedó alarmada cuando le dije que no había aparecido, por ejemplo, la carta al doctor Marañón y ella literalmente me dijo: '¿Que me han quitado la carta al doctor Marañón? Eso no puede ser'», recuerda el director de las 'Obras completas'.

Y cierra: «No son fragmentos, es que le quitan prácticamente un tercio del libro en 'Senderos'. Creo que María no era muy consciente. Pasaría igual con la primera publicación que María Zambrano hizo de 'Delirio y destino' y ahí le quitaron casi la mitad del libro que escribió en 1952». ¿Las causas?, ¿los autores de ese borrado? Por ahora, Moreno opta por la prudencia.