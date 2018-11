El malagueño Gabriel Pérez Martínez gana el VII Certamen de Microrrelatos Cardenal Mendoza

Al principio parece de papel, porque es ligero hasta casi volar. Luego se transforma en plástico, algo cómodo pero sucedáneo. Y por último se convierte en cristal, frío, quebradizo, a punto de romperse a cada paso. Son los 'Materiales de una relación' que trazan la trama de la narración del mismo título que le ha valido al malagueño Gabriel Pérez Martínez el primer premio del VIII Certamen de Microrrelatos Cardenal Mendoza.

«El relato establece ese paralelismo entre el amor y diferentes materiales, hasta desembocar en la duda de la protagonista sobre la posibilidad de reciclar o no ese amor, como en el caso del vidrio en el que se termina transformando esa relación», ofrece el narrador malagueño, también premiado en certámenes como el convocado por la San Silvestre Salmantina y Wonderland, de Radio TelevisiónEspañola.

El primer premio del Certamen Internacional de Microrrelatos Cardenal Mendoza, convocado por Bodegas Sánchez Romate Hnos., incluye una dotación económica de 700 euros, una botella de brandy de Jerez Cardenal Mendoza Non Plus Ultra y una caja de vinos de Jerez de Sánchez Romate. A esta séptima edición se han presentado 1.315 microrrelatos, procedentes de 33 países. El segundo premio ha sido para Nicolás Rodríguez Sanabria, colombiano residente en El Paso, Texas (Estados Unidos), por 'Suplentes, mientras que el escritor madrileño Ignacio Elguero obtenido el tercer premio con 'Una copita'. La Mención Cardenal Mendoza Non Plus Ultra ha recaído en 'El delirio del mundo', original de Joan Graell Piqué, de Orgañá (Lérida).