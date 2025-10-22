La malagueña Esther García Llovet, pregonera de la 55 Feria del Libro que ya tiene fechas

Nueva fecha para marcar en el calendario cultural de 2026. La 55ª Feria del Libro de Málaga se celebrará del próximo 30 de abril al ... 10 de mayo, con una programación que reunirá a autores, editoriales, librerías y lectores en el escenario que se ha consolidado en los últimos años: el Paseo del Parque. Además, la bienvenida al evento tendrá sabor autóctono con la presencia de una de las voces literarias más singulares e influyentes de nuestras letras, la escritora Esther García Llovet (Málaga, 1963), que será la encargada de pronunciar el pregón inaugural.

La autora malagueña de la 'Trilogía instantánea de Madrid' ha cultivado un estilo propio que mezcla agudeza, mirada crítica y humor, rasgos que sacará a pasear en su discurso inaugural de la Feria del Libro de 2026. Escritora tanto de cuentos como de novelas, Llovet ha publicado 'Coda' (2003), 'Submáquina' (2009), 'Las crudas' (2009), 'Mamut' (2013), 'Cómo dejar de escribir' (2017), 'Sánchez' (2019), 'Gordo de feria' (2021); 'Spanish Beauty' (2022) y 'Los guapos' (2024), su último libro en el que se deja llevar por la ciencia ficción, los extraterrestres y los fantasmas en una Valencia de realismo mágico, bajo dos de sus marcas de la casa: los perdedores y el humor.

En el plano estructural, la Feria del Libro, que está organizada por los libreros y editores malagueños, con el apoyo del Ayuntamiento de la capital, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga (UMA), refuerza el equipo que dirige Manuel García Iborra con la incorporación del escritor y gestor cultural Txema Martín como nuevo director de contenidos.

Por tercer año consecutivo, la Feria del Libro se celebrará en el Parque de Málaga, un enclave que se ha consolidado como el espacio idóneo para acoger esta gran cita literaria. El apoyo creciente del público, con lectores de todas las generaciones, ha contribuido al éxito del evento, así como al aumento del número de casetas de librerías, editoriales e instituciones vinculadas con la lectura. Según los datos de la pasada edición, alrededor de 280.000 personas visitaron la Feria del Libro de Málaga, que registró un crecimiento muy positivo en el ámbito editorial: cerca de 40.000 ejemplares vendidos y una facturación aproximada de medio millón de euros.