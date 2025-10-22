Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La malagueña Esther García Llovet dará la bienvenida a la 55 Feria del Libro con el pregón inaugural. Alfredo Arias

La malagueña Esther García Llovet, pregonera de la 55 Feria del Libro que ya tiene fechas

El evento, que está organizado por los libreros y editores de la provincia, volverá a celebrarse en el Parque de Málaga

SUR

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:59

Comenta

Nueva fecha para marcar en el calendario cultural de 2026. La 55ª Feria del Libro de Málaga se celebrará del próximo 30 de abril al ... 10 de mayo, con una programación que reunirá a autores, editoriales, librerías y lectores en el escenario que se ha consolidado en los últimos años: el Paseo del Parque. Además, la bienvenida al evento tendrá sabor autóctono con la presencia de una de las voces literarias más singulares e influyentes de nuestras letras, la escritora Esther García Llovet (Málaga, 1963), que será la encargada de pronunciar el pregón inaugural.

