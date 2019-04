Ray Loriga: «Soy de echarme mucha mierda encima» Loriga presenta esta tarde en Málaga su nueva novela 'Sábado, domingo'. / SUR El escritor madrileño presenta este miércoles en La Térmica su nueva novela, 'Sábado, domingo', una historia sobre fracasos y búsqueda de la propia redención donde se reencuentra con su «primera voz» ALBERTO GÓMEZ Miércoles, 3 abril 2019, 11:07

Confiesa que está «un poco cansado pero contento» por la promoción de 'Sábado, domingo', su última novela: «No sé cuántas ciudades llevo de esta España nuestra». Ray Loriga (Madrid, 1967) llega a Málaga para presentar esta historia de fracasos y búsqueda de la propia redención, un libro donde considera que ha recuperado su «primera voz». El autor de 'Tokio ya no nos quiere' estará este miércoles a las 20 horas en La Térmica como parte del ciclo 451, donde conversará con el promotor cultural y articulista de SUR Txema Martín.

-¿Una noche puede pasar factura durante casi treinta años?

-Una noche en concreto no, pero la decepción de uno mismo respecto a algo concreto sí. El libro no trata tanto sobre una noche como sobre quién fue el protagonista aquella noche, porque puede ser que lo arrastre toda la vida. El propio personaje no sabe de lo que está hablando, tiene que ir investigándolo a lo largo de la novela, mientras trata de explicárselo a sí mismo.

-En un momento, el protagonista dice que vivimos como si nada hasta que algo se clava, y después se trata de sacarse esa espina.

-Exacto, a eso me refiero: a la sensación que queda por no haber sido la persona que soñabas ser. Esa sensación de desazón punzante puede durar mucho tiempo, hasta que consigues sacártela o aprendes a vivir con ella.

-¿Y quién soñaba ser Ray Loriga?

-La verdad es que mis sueños fueron superados enseguida por los acontecimientos, si le digo la verdad. Soñaba con ser escritor y cuando seguía soñando, de pronto, con mi primera novela, me vi con una editorial estupenda, en los periódicos, traducido a tres idiomas. Y luego me hice profesional. Caminé por mi sueño entre sueños sin darme mucha cuenta.

-Un tipo afortunado, entonces. Pero usted se ha hecho célebre por personajes derrotados, aunque creo que ahora le gusta llamarlos divergentes...

-O disidentes, sí. Porque no me gusta que insulten a mis personajes. Les cojo mucho cariño. No me gusta cuando dicen: ¡Es un cobarde, un pusilánime! Yo respondo: No, ¡sólo es un divergente! (risas)

-Nada de perdedores.

-No, no me gusta. Son ganadores a otra cosa, en todo caso.

-Ha desarrollado cierta compasión.

-Sí, aunque al final lo que me importa de la novela es cierta estructura, el lenguaje, el tono, la musicalidad y el encanto que pueda generar, si es que lo consigo. Si ves 'Los paraguas de Cherburgo', en el fondo es una historia muy triste pero al mismo tiempo es una película preciosa donde no dejan de cantar y bailar.

-¿Considera que la escritura es terapéutica o, en cambio, es algo que le hace daño, de lo que después tiene que curarse?

-Creo, sin exagerar, que algo de riesgo personal siempre le pones: a tu propio pudor, a tu vergüenza o incluso a tu autoestima. Los personajes son inventados pero utilizas sensaciones propias. Pero la literatura no me exorciza de nada ni creo que deba servir para eso, sinceramente.

-La novela tiene una estructura casi cinematográfica...

-No la veo especialmente cinematográfica, aunque me encanta que se diga. A ver si alguien la compra para una película, que eso siempre viene bien. Puede ser que, como soy guionista de cine y me gusta muchísimo, ambos trabajos se conectan, se infectan para bien. Pero no, no me senté a pensar en una estructura cinematográfica.

-Pero su escritura siempre parece muy espontánea. ¿Cuánto trabajo previo requiere eso?

-Es curioso. Lo considero un elogio por su parte. También me lo han comentado otros lectores, que las novelas parecen escritas como haciendo una riada. Pero con esta novela, por ejemplo, he estado siete años moviendo tuercas y piezas de la idea, limando frases para crear esa sensación. Es un trabajo escondido que el lector no debe ver.

-El protagonista trata de resarcirse de una serie de malas decisiones, algo habitual en su obra. Le atraen especialmente esos errores.

-Sí, por el viejo lema científico de que avanzamos por prueba y error. Las cagadas pueden llevar a una mejor dirección.

-En otro momento de la novela, el protagonista reconoce que trata de corregir su infancia con la de sus hijos.

-Suele ocurrir. No escribo novelas sociológicas ni generacionales, pero tengo hijos y veo que intentamos corregir ciertas derivas de un tipo de educación con el movimiento pendular de lo contrario. A veces se nos va la mano por un lado u otro, por la educación estricta que recibieron nuestros abuelos, al menos los míos porque los suyos serán más jóvenes. Luego, como reacción a eso, tiramos por una permisividad un poco jauja que también resulta absurda. Es difícil buscar el equilibrio en la educación; vamos del excesivo rigor a la laxitud. Creo que intentamos acoplarnos como podemos.

-Este año se cumplen veinte años de 'Tokio ya no nos quiere'...

-No había caído.

-Fue un punto de inflexión para usted.

-Sí, la verdad. Me descubrí con un abanico de escritura mucho más amplio de lo que había imaginado al principio. Es una novela que me dignifica.

-En 'Ya sólo habla de amor' dice que la memoria es el perro más estúpido: le lanzas un palo y te devuelve cualquier cosa. ¿Lo tiene en cuenta a la hora de hablar de su propio pasado o de analizarlo?

-Si le digo la verdad, no suelo mirar mucho para atrás, ni con ira ni sin ella, aunque 'Sábado, domingo' habla precisamente de eso. Quizá no lo hago en persona porque lo enfoco en un libro, pero sí creo que es injusto que los que somos después juzguen a quienes fuimos antes. No es justo juzgar el pasado porque tenías otras armas, otras capacidades y otra visión de las cosas.

-Además es complicado ser juez y acusado a la vez.

-Claro, y de eso trata el libro. El protagonista es juez y acusado, y si me apuras es también abogado defensor y fiscal, incluso el investigador, porque tiene que reunir todas las pruebas.

-¿Usted se ha visto en esa tesitura?

-En eso sí, coincido con el personaje. Soy de echarme mucha mierda encima.

-¿Cómo se convive con la culpa?

-Haciéndote amigo de ella o extirpándola, aunque no sé cómo puede extirparse. Pero sí, tiendo a tener la sensación siempre de haberlo hecho mal en el segundo anterior. Y lo arrastro desde crío, yo creo.

-¿Alguna vez se lo ha tratado o le basta con escribir libros?

-No escribo para hacer terapia, pero supongo que el hecho de dedicarlo todo a la literatura, que es de verdad lo que me importa, me evita esa terapia. Si encuentro algo interesante para una novela me siento aliviado, pienso: Por lo menos esto tiene algún sentido.

-¿Cuánta mierda cabe bajo la alfombra de una vida?

-Una buena montaña se disimula, pero cuando se hace muy grande empieza a ser un problema. Aunque si la repartes bien y la alfombra es grande puede darte para una vida entera.

-Ha dicho que su día favorito es el sábado, pero al final siempre llega el domingo. Toca resaca, imagino.

-Es inevitable. Sólo nos queda aceptarlo. Queda la resaca o la factura, como en el verso de Leonard Cohen: «Es odioso pagar cuando el violinista se para». La canción se llama 'La hora de cerrar'. La fiesta es muy divertida hasta que la música para y hay que pagar la factura.

-La ausencia abusa de un lugar que la presencia nunca ocupó del todo.

-Gracias. También me gusta. Quería hablar de los amores románticos, de las condenas de desamor que se magnifican. Se crean culpables y se magnifica la ausencia, cuando a menudo la presencia ni siquiera fue tan querida o tan sentida.

-¿Cómo es eso?

-No hablo de la ausencia de familiares, salvo que haya una relación mala, que también pasa. Conozco gente que se llevaba fatal con su madre y luego, cuando muere, está todo el día recordándola e inventando maravillas que nunca sucedieron, como si fuera obligatorio.

-¿Mantiene la ilusión de 'Lo peor de todo', su primera novela?

-Como escritor sí. Cada vez que empiezo un nuevo libro intento que la ilusión esté intacta, aunque el momento de ver tu primer libro publicado no vuelve a pasar: es el todo o nada. Luego lo profesionalizas, pero intento sentir el mismo vértigo.

-¿Y cómo lleva la promoción? Andrés Neuman dice que la escritura debe ser un proceso solitario, casi monacal, que luego contrasta con la promoción, cercana casi a la prostitución.

-Coincido con Andrés. Son dos oficios disparatadamente diferentes. Casi tienes que asumir otra personalidad: la escritura consiste en estar solo en una habitación con una historia que sólo tienes tú en la cabeza y que corriges minuciosamente. Luego pasas a hablar con un montón de personas, a hacer presentaciones públicas... Se hace raro.

-Una pregunta que seguro que nunca le han hecho: ¿cómo fue trabajar con Almodóvar?

-La verdad es que fue estupendo. Yo era un aprendiz y él ya era un maestro, y no lo digo por coincidir con aquella estúpida canción. Para mí fue un honor asistir al taller de su cabeza. Fue muy generoso trabajando. Creo que la película quedó muy bien. Yo le ayudaba como 'sparring' de ideas. Funcionamos bien.