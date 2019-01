El libro que se puede picotear José María de Loma exprime las palabras en este libro. / Salvador Salas José María de Loma reúne aforismos que van del pensamiento al humor en 'Dolor de rareza' FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Viernes, 18 enero 2019, 00:47

Titular un artículo es un arte. Y uno de los secretos es saber jugar con las palabras y regatear con los sentidos, aunque esa fórmula magistral está al alcance de pocos. En se selecto grupo anda el periodista y escritor José María de Loma que no solo deja su sello personal en columnas de actualidad y titulares a los que es difícil resistirse, sino que también ha coleccionado y guardando frases que de pronto se les descolgaban de un pensamiento. Aforismos e ideas que empezó a soltar con la llegada de Twitter . «Si no llego a publicar esos tuits y a recibir la respuesta de la gente, tal vez nunca se me hubiera ocurrido reunir esos mensajes cortos para hacer este libro», confiesa el redactor jefe de 'La Opinión de Málaga' sobre 'Dolor de rareza', un volumen cargado de humor y reflexiones que el autor recomienda «picotear».

«Lo puedes abrir por cualquier página y ponerte a leer», señala De Loma que, como apunta el bote de la portada del libro, guarda en su interior píldoras y pildorazos que igual le sacan punta a la religión ('Fallarás a Dios sobre todas las cosas'), lanza un dardo a la política ('Aquel partido tenía presidente y sectario general') o le saca una sonrisa a los bajos índices de lectura ('Conozco a gente que tiene como verdadera fantasía sexual poder terminar un libro'). «Me gustan los juegos de palabras y las frases cachondas ya que a través del humor, la retranca y la ironía también se invita a la reflexión», explica el autor, que tiene claro que «lo más pernicioso para un escritor o un periodista es tomarse demasiado en serio».

Según una de las máximas de 'Dolor de rareza', 'El ángel de la guarda del escritor es filólogo de profesión', y el custodio de José María de Loma bien podría ser el gran Ramón Gómez de la Serna, ya que el libro del periodista es un dignísimo heredero de las greguerías y de la gran tradición de aforista en lengua española. «Gómez de la Serna hubiera sido un gran tuitero», considera el autor, que añade que sus referencias también pasan por otros maestros de la palabra como Julio Camba, Josep Pla o Paco Umbral, a los que también dedica unos cuantos aforismos. Aunque el propio De Loma propone sus propios términos para bautizar sus frases, «aforía» o «greforismo», que surgen precisamente de la combinación de aforismo y greguería.

En las distancias largas

Aunque las redes sociales son muchas veces una jungla despiadada, esta herramienta también ha servido para revitalizar los géneros literarios más cortos. «Gracias a Twitter hay un resurgimiento de los micropoemas y los aforismos, que se han unido además a un 'boom' de pequeñas editoriales», manifiesta José María de Loma, que confiesa que le «tientan» otras fórmulas líricas... y prosaicas. «No había escrito nunca poesía, pero lo hice y me dieron un premio modesto –Certamen Internacional Manuel Salinas–, lo que me ha dado mucho ánimo y estoy recopilando versos para ver si dan para un libro», admite el escritor que también va a probar con las distancias largas.

De Loma anda corrigiendo una novela sobre un escritor que se obsesiona con un personaje relacionado con el deporte en la antigua URSS, al cual sigue la pista por media Europa. «Espero publicarla este año», confiesa el autor que ha conseguido difuminar la frontera entre literatura y periodismo. Y de camino, ahorrarse alguna lágrima. Porque como descubre en uno de sus aforías: «Puede que escribir sea llorar. Yo lloro más por lo que no he escrito».

Aforismos

La profecía es un arma cargada de futuro

No por mucho madrugar amaneces más a mano

Lo de meter el verbo procastinar en un aforismo lo voy a dejar para mañana

Leer te transporta a otros mundos. Viajar no te saca de este

El epitafio es un género muerto