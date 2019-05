Málaga, escenario de una historia de amor que traspasa fronteras El malagueño Manuel Alba. / Chenchu Pérez El malagueño Manuel Alba debuta en el mundo de la novela con 'Rosas de sangre', a la venta en Amazon ISABEL MÉNDEZ Málaga Domingo, 12 mayo 2019, 00:41

Afirma que siempre le ha gustado escribir pero ha sido ahora, a sus 55 años, cuando se ha decidido por fin a dar el paso, bautizado como 'Rosas de sangre'. Ese es el título de la primera obra narrativa del malagueño Manuel Alba González, y que está a la venta en Amazon. El argumento de esta novela realista ambientada en la Málaga del siglo XXI gira en torno a una pareja, la formada por Javier y Lidia, que ven cómo su matrimonio da un giro drástico tras recibir una terrible noticia.

'Rosas de sangre' se desarrolla en lugares tan conocidos para los malagueños como el barrio de Huelin, La Malagueta, o las playas de Maro y Torremolinos, entre otros. Alba asegura que en su obra no hay nada autobiográfico sino que la historia es fruto de su imaginación, aunque admite que sí «hay mucho de mí. No sobre las situaciones que se plantean pero sí sobre cómo enfocar las cosas», dice.

Aunque sabía bien de qué quería escribir, le ha llevado décadas concluir este proyecto puesto que era algo que siempre se le quedaba en el cajón. «Creo que la empecé cuando tenía 17 años. Entonces ya tenía muy claro de qué iba, pero otra cosa es encontrar el tiempo para escribir y dedicarse por completo a hacerlo» afirma el responsable de mantenimiento del asilo de las Hermanitas de los Pobres, en Málaga capital.

'Rosas de sangre' puede adquirirse en Amazon por 13 euros (la versión Kindle es gratuita) y Alba dice estar contento con la acogida recibida hasta ahora. «Va bastante bien, pero no me he marcado ningún objetivo. Para mí lo importante es que la historia guste y llegue a la gente. Y si puede transmitir algún mensaje o servir para aprender algo, mejor». Así, resalta que su libro gira en torno a una situación que cualquiera puede vivir, ya que aborda «situaciones reales en una pareja que pueden suceder».

Es su segunda incursión seria en el mundo de las letras, ya que la primera fue en 2008 cuando lanzó el poemario 'Retazos', que está previsto que salga también al mercado en breve. «Entonces lo hice sólo para regalar a amigos, no quise más, pero veo que ahora es buen momento para ponerlo a la venta», afirma. Además, ya trabaja en lo que será su próxima obra, puesto que, según reconoce, tiene «varias ideas en la cabeza. Concretamente, tengo tres esbozadas, aunque estoy por ahora desarrollando sólo una que no sé si llegaré a publicar».

Pero, mientras eso llega, continúa expectante por la acogida de su primera novela y sigue fielmente el mensaje que transmite: la importancia de vivir y aprovechar el momento presente.