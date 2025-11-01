Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El escritor Jeremías Gamboa.

Jeremías Gamboa retrata los traumas de los desclasados en 'El principio del mundo'

El escritor peruano muestra el racismo de la sociedad peruana y las dificultades para coger el ascensor social en esta monumental novela

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 15:48

Comenta

El destino de Jeremías Gamboa (Lima, 1975), igual que el de Manuel, su alter ego en la monumental 'El principio del mundo' (Alfaguara), parecía marcado ... por su origen, el de una familia rural pobre que emigra a la capital, Lima, en busca de futuro en un Perú donde el racismo sigue vigente en todos los órdenes de la vida. Sin embargo, una biblioteca en casa, una madre que se rebela y una profesora que ve en el niño unas cualidades extraordinarias consiguen que el protagonista logre salir de ese mundo tan difícil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  2. 2 Un fallecido en la AP-7 a la altura de Mijas en un accidente entre un coche y un camión
  3. 3 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate
  4. 4 Encuesta: ¿Qué propuesta le parece mejor para la Nueva Rosaleda?
  5. 5 Álvaro Ávila deja de trabajar en Tasca Láska apenas dos meses después de anunciarse su fichaje tras cerrar La Alvaroteca
  6. 6

    El Real Club Mediterráneo negocia una prórroga para su sede de 40 años a cambio de tres millones
  7. 7

    Un malagueño en el crucero incendiado del Nilo: «El barco era una bola de fuego»
  8. 8 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  9. 9 Víctor Aldama pide al juez Pedraz que le permita vender un edificio en Málaga para pagar un préstamo
  10. 10 Un tribunal avala el despido de un trabajador que cargó 64 euros a la tarjeta de crédito de la empresa durante su baja médica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Jeremías Gamboa retrata los traumas de los desclasados en 'El principio del mundo'

Jeremías Gamboa retrata los traumas de los desclasados en &#039;El principio del mundo&#039;