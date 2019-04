Javier Castillo abre la Feria del Libro con su nueva novela liderando las listas de ventas Javier Castillo, durante la firma de ejemplares el pasado año en la Feria del Libro de Málaga. / :: F. ACEVEDO El escritor malagueño firma ejemplares de 'Todo lo que sucedió con Miranda Huff' en la jornada inaugural hoy en la que el escritor Vicente Luis Mora pronuncia el pregón FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Viernes, 26 abril 2019, 00:44

Viene de vivir un Sant Jordi «abrumador». El pasado Día del Libro, el escritor malagueño Javier Castillo comenzó a firmar ejemplares a las diez de la mañana y a las once de la noche todavía escribía las últimas dedicatorias a los lectores catalanes que durante toda la jornada esperaron pacientemente para conseguir su rúbrica e intercambiar unas palabras con el joven autor. Una expectación que tuvo su reflejo en las lista oficial de los más vendidos ya que la nueva novela de Castillo, 'Todo lo que sucedió con Miranda Huff', fue la tercera más vendida el Día del Libro en Barcelona, tras 'Lo mejor de ir es volver' y 'Los Asquerosos'. De hecho, la tercera obra de ficción del malagueño, que se publicó el pasado 14 de marzo, lleva ya cinco semanas liderando las listas de las librerías en España y con ese empuje será hoy, viernes, el gran protagonista de la jornada inaugural de la Feria del Libro, en la que firmará ejemplares a partir de las 18 horas.

«Estoy encantado de volver porque el año pasado ya fue una locura de gente que se acercó a la plaza de la Merced y, además, estar en casa siempre es especial», confiesa Javier Castillo que, tras las dos entregas de la saga 'El día que se perdió la cordura' y los más de 375.000 ejemplares vendidos, cambia de universo con un nuevo 'thriller' sobre la muerte de una mujer en una cabaña apartada del mundo, donde había ido a pasar un fin de semana para reencontrarse con su pareja. «Era algo que necesitaba hacer porque 'Miranda Huff' significaba separarme de esos personajes de 'Cordura', que me lo han dado todo y que me encantaban, y conectarme a una nueva historia en la que debía descubrir cómo eran estos personajes oscuros que forman parte de ella», explica el escritor que no oculta que ha «sufrido» con los secretos que guardan sus nuevos protagonistas.

Al igual que sus anteriores obras, 'Miranda Huff' parte de uno de esos comienzos marca de la casa que te dejan impactado, intrigado y con ganas de seguir. El estilo vuelve a distinguirse por capítulos cortos, una narración fragmentada en el tiempo y varios narradores, aunque Javier Castillo señala un cambio fundamental en esta historia: «Los giros en la trama, en lugar de ser de acción, son giros psicológicos y muy emocionales».

Este 'thriller' no solo ha sido un cambio de registro y un salto para el autor malagueño, que confiesa que 'Miranda Huff' es también su «novela más compleja», aunque «sin renunciar a lo que a mí me gusta leer». De esta forma, Javier Castillo reafirma que su gran interés es entretener a los lectores: «Escribo con la esperanza de tener el corazón de quien me lee en la mano». Y lo hace además explorando esta vez en las entretelas de Hollywood para retratar lo que suele quedar fuera de los focos. «Me he adentrado en ese mundo oculto de productores, guionistas y directores, que son las mentes brillantes detrás de cada película y la sutil oscuridad que se esconde en todo proceso de creación que, llevado al extremo, está por encima de la muerte», explica.

El olfato para las tramas y su capacidad de seducción como escritor es indudable ya que 'Todo lo que sucedió con Miranda Huff' ya está en su segunda edición, después de liderar todas las listas de venta del país desde su publicación. «Ya tengo la respuesta del público y no deja de sorprenderme ya que a los lectores les gusta más que 'Cordura'», admite Javier Castillo que ha confirmado con su tercera novela que el éxito en Internet de su primer libro que provocó su publicación en edición impresa no fue una casualidad. De hecho, el mundillo literario y editorial ya ha dejado de verlo como un recién llegado o un fenómeno pasajero. Aunque el escritor confiesa que sigue sorprendiéndose cada vez que lo invitan a una firma, a una feria o a una cena: «Me siento fuera y dentro de este mundo a la vez».

Poesía y cómic en la jornada de hoy

Aunque Castillo se encargará de animar la Feria del Libro de Málaga desde las 18 horas, la jornada inaugural de hoy vivirá una hora después su inauguración oficial con el pregón del escritor Vicente Luis Mora, que se desarrollará en la carpa de actividades de la plaza de la Merced, con la colaboración del Centro Andaluz de las Letras. Además, este mismo escenario también acoge esta tarde dos sesiones del ciclo 'Málaga Literaria', que organiza Fundación Unicaja. En la primera de ellas, los poetas María Eloy-García y Ben Clark rendirán un homenaje a María Victoria Atencia, mientras que el dibujante de cómics Pepo Pérez cerrará la jornada con una charla junto al crítico y escritor Miguel Ángel Oeste.

Para el fin de semana se han programado las presentaciones y firmas de los libros de Fran Perea, 'Viaja la palabra'; Raúl Quinto, con el poemario 'La lengua rota'; Carlos Sisi, con su nueva novela fantástica, 'Rojo'; Mohamed El Morabet, con 'Un solar abandonado'; Félix Álvarez Martín, con 'La lista de Smerdou. Los refugiados de Villa Maya. Málaga, 1936-1937'; Carlos Taillefer, con el guión de 'En busca del paraíso'; José Pablo García, con la novela gráfica 'Soldados de Salamina, y Carlos Pranger, con 'Brenan, una mirada sobre España'.

En cuanto a los autores de esta edición, que se celebra hasta el 5 de mayo, destaca la presencia de Antonio Soler, que la semana que viene protagonizará un encuentro con Pablo Aranda y además será objeto de la presentación de un estudio sobre su obra literaria, y el homenaje póstumo al poeta y articulista Manuel Alcántara, con la presentación el próximo jueves en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de su poesía completa reunida en 'Mar de fondo'.