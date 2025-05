La inteligencia artificial resucita a Rafael Pérez Estrada para hacerse selfies con los lectores

Paco Griñán Málaga Martes, 6 de mayo 2025, 15:16 Comenta Compartir

Igual escribía versos que dibujaba sin parar, tramaba obras de teatro que componía un collage, publicaba una novela de largo recorrido que esbozaba un aforismo al esprint, hilvanaba un pregón que escribía sus memorias y empezaba de esta guisa: «Me llamo Rafael, como yo». Rafael Pérez Estrada, como él, fue un talento vanguardista y un transgresor con traje de abogado que exploró todos los medios literarios y artísticos que estuvieron a su alcance. Por eso no es difícil pensar que hoy día probaría las redes sociales y hasta los vídeos de Tik Tok con ese espíritu irónico que solía llevar como tarjeta de visita. Y que probablemente se reiría y aprovecharía para hacerse un selfie consigo mismo en la exposición permanente 'La ciudad velada', en la que gracias a la inteligencia artificial el escritor y dibujante resucita para hacerse fotos con los visitantes y lectores. Al ver su propia autofoto, no es difícil imaginar que Pérez Estrada escribiría al pie: «Este es Rafael, como yo».

Ampliar Pantallas en las que la obra de Rafael Pérez Estrada cobra vida. Migue Fernández

Traer el legado del artista al siglo XXI es el objetivo de esta pequeña y coqueta exposición que ha bautizado como «phygital», al mezclar el mundo físico y analógico con el digital y la IA. Los propios familiares de Pérez Estrada han aprovechado para hacerse los primeros 'selfies' en esta exhibición, que abre los actos conmemorativos por el 25 aniversario de su muerte y que se prolongarán este mismo sábado 10 de mayo con la nueva edición de La Noche en Blanco dedicada a la vida y la obra del inquieto autor de 'Valle de los galanes' y 'La sombra del obelisco'.

Una muestra que tiene vocación de ser un homenaje al «universo imaginativo» del poeta y una invitación a «vivir Málaga a través de su mirada», ya que como ha explicado este martes la directora de la Fundación Pérez Estrada, Ana Cabello, la exposición 'La ciudad velada' descubre una capital que se parece a la real, pero es la que Rafael «soñó, reinventó y convirtió en símbolo cultural».

Ampliar Fotos, manuscritos y libros que se exhiben en esta exposición permanente en la sala de la Fundación. Migue Fernández

Esa «geografía imaginada» se puede ver y disfrutar desde este martes en la sala de la propia Fundación del Archivo Municipal, donde los monumentos de Málaga adquieren vida propia. Como la serie de versiones de la Manquita, siempre con una torre, en la que igual tiraba de ironía local para convertir ese apéndice con campana en un cucurucho acompañado del título 'La catedral se hace helado en agosto' que en otro se vuelve socarrón para dibujar una iglesia de la que sale humo fabril de su torre con el lema 'La industria mística'.

Obras emblemáticas

No faltan en esta exposición el dibujo original de 'Ave quiromántica', ese ser a medio camino entre una paloma y una mano que tomó forma de escultura en calle la Bolsa con la intervención del artista José Seguiri, o el collage que acompaña a una de las mejores definiciones que Pérez Estrada hizo de su ciudad natal: 'Málaga, martini del mar'. En la muestra se exhibe además una versión parecida pero diferente, en técnica mixta, que hizo posteriormente bajo el título 'Málaga, martini del Mediterráneo'. «Para él, Málaga no solo era una ciudad, era una construcción poética», ha asegurado Ana Cabello que, en presencia del hermano del poeta, Esteban Pérez Estrada, y de la concejala de Cultura, Mariana Pineda, no ha dudado en definir a Rafael como «una de las figuras más singulares y poliédricas del siglo XX».

Ampliar Esteban Pérez Estrada, María Cabello y Mariana PIneda, en la presentación este martes. Migue Fernández

La exposición del legado del escritor y artista, que también incluye fotos, manuscritos y libros, atraviesa esa frontera 'phygital' al unirse a la animación de algunas de sus creaciones que saltan del dibujo al vídeo y en el que los barcos, aves, ninfas y retratos se mezclan con algunas de sus frases que nos dan que pensar: «Nadie puede bañarse dos veces en el mismo recuerdo» o «La gota que derrama el vaso no llena el océano». Píldoras de la inabarcable creatividad de un artista y escritor que también protagoniza su propio audiovisual con esa aplicación que lo rescata en una pantalla y nos invita a hacernos una foto junto al inventor del martini del mar. Tomarse uno mientras se ve la exposición sería ya toda una experiencia.