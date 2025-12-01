El canadiense François Jaran-Duquette gana el Málaga de Novela con una historia de la posguerra española

El español no es su lengua natal, pero lo domina con una soltura que sorprende, y nunca antes había escrito una novela. Ha publicado libros ... sobre filosofía, la disciplina de la que imparte clases en la Complutense de Madrid, pero tenía una historia sobre un padre y un hijo que quería contar. 'Animales agostados' la tituló y con ella ha ganado el XIX Premio Málaga de Novela. El escritor canadiense François Jaran-Duquette se ha impuesto entre 602 aspirantes con su debut en la ficción, un relato ambientado en la posguerra española que ha convencido «por unanimidad» al jurado.

Destacan la «originalidad» del tema, ambientado en los años 40, de los que «traza una fotografía muy precisa, con unos conocimientos previos muy profundos y una audacia narrativa con mezcla de géneros». Resaltan su «belleza literaria justificada por voces múltiples que hacen que se enriquezca la complejidad del relato». Y llaman la atención sobre «el buen uso y corrección del idioma». «Excelente dominio del lenguaje, calidad de página y estilísticamente sobresaliente», resume el tribunal, presidido por la directora general de Cultura, Susana Martín, e integrado por Luis Alberto de Cuenca, Antonio Soler, Eva María Díaz Pérez, Alfredo Taján, Mercedes Monmany y Ana Cabello.

El jurado destaca su originalidad, dominio del lenguaje y belleza literaria

«Aun no doy crédito a lo que está pasando, voy a tardar semanas en asumirlo», admitía François Jaran-Duquette al desvelarse el fallo del premio, dotado con 18.000 euros y con el aval de la editorial Galaxia Gutenberg. Él no está en España de paso, lleva 25 años viviendo aquí. «Soy el más español de todos los canadienses», bromeó. Y, desde que llegó, no ha dejado de escuchar «todas esas historias de la guerra y la posguerra». «Es difícil vivir en España sin enterarse de estos asuntos. Han pasado 80 años y está muy presente para bien o para mal».

En su cabeza, tiene una imagen de esos primeros años después de la contienda como un «mundo agobiante» e infeliz. Y en ese contexto sucede su historia. 'Animales agostados' tiene lugar en un verano de los primeros años 40, en un pueblo perdido de poco más de 2.000 habitantes, al que durante tres días llega un circo. Es, como dice uno de los personajes, «el primer acontecimiento en meses». En ese entorno «bastante gris», 'el mayor espectáculo del mundo' hará olvidar por momentos la miseria en la que están viviendo pero también «sirve de catalizador» para que muchos problemas «exploten».

Ampliar

No entra en la polémica, ni juzga a unos u otros. Ser extranjero y no tener ningún vínculo emocional con ese periodo le da una perspectiva y una distancia que otros autores no tienen. Ese tiempo difícil es el trasfondo, la excusa para situar a sus protagonistas -padre e hijo- en un ambiente «desagradable» e incómodo.

Como resaltó el director de la editorial Galaxia Gutenberg, Joan Tarrida, en la novela no solo están los recuerdos de la guerra civil, si no «el no recuerdo, el no querer saber, el yo no he visto nada». «Los que más hablan de la guerra son adolescentes, que tienen recuerdos de la entrada de las tropas, pero no saben lo que ha pasado ni el papel que sus padres han podido tener. Saben que han desaparecido personas, que otros se han hecho muy ricos, pero los mayores tampoco quieren hablar entre ellos», avanzó el autor.

'Animales agostados' ha ganado en la edición con más proyección de la historia del premio. Hasta un 24% se han incrementado los participantes de esta convocatoria, con originales recibidos de Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Italia, Islandia, México, Reino Unido y Venezuela. François Jaran-Duquette recoge el testigo de Kevin Anthony Legrá Gámez, que obtuvo el galardón la pasada edición por 'El precio de un ideal'.