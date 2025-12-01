Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El canadiense François Jaran-Duquette gana el Málaga de Novela con una historia de la posguerra española

El escritor y profesor de filosofía, afincado en España desde hace 25 años, se impone entre 602 aspirantes con 'Animales agostados', su debut en el relato de ficción

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:16

El español no es su lengua natal, pero lo domina con una soltura que sorprende, y nunca antes había escrito una novela. Ha publicado libros ... sobre filosofía, la disciplina de la que imparte clases en la Complutense de Madrid, pero tenía una historia sobre un padre y un hijo que quería contar. 'Animales agostados' la tituló y con ella ha ganado el XIX Premio Málaga de Novela. El escritor canadiense François Jaran-Duquette se ha impuesto entre 602 aspirantes con su debut en la ficción, un relato ambientado en la posguerra española que ha convencido «por unanimidad» al jurado.

