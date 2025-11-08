Francisco García Castro, del taller de carpintería al olimpo de la poesía con 'Calle de la hipótesis'

Este libro surgió cuando escuchó una entrevista al fundador y director de Renacimiento, Abelardo Linares, referencia de la edición de poesía en español. Y sin ... pensarlo le envió a su oficina su nuevo poemario. «Fue el típico gesto que haces con ilusión, pero claro después la ilusión te atropella cuando nunca te responden, pero la sorpresa es que dos semanas después me contactaron para decirme que lo iban a publicar», explica Francisco García Castro (Estepona, 1971), poeta autodidacta que, desde el taller de carpintería metálica en el que trabaja, da el salto al escaparate de la literatura nacional con su tercer volumen, 'Calle de la hipótesis', que consagra su «poesía lisa, sin arrugas», como el propio autor denomina a su estilo marcado por las distancias cortas con quiebro final que hermanan sus versos con esa pequeña gran familia de los aforismos o los haiku japoneses.

El autor, con un ejemplar de 'Calle de la hipótesis', un volumen marcado por la poesía breve y directa. Josele

«Me gusta la brevedad, decir con poco más de lo que se expresa», explica a SUR el autor que, el pasado jueves, vivió su puesta de largo del libro en su Estepona natal, aunque el próximo miércoles 12 repetirá presentación en la librería Luces de Málaga. «Hay gente que relaciona mi obra con los haiku orientales, pero mis versos son más realistas y urbanos«, asegura García Castro, que además se confiesa lector de »poesía fragmentaria española y europea, como el Juan Ramón Jiménez de 'Piedra y cielo' o la portuguesa Sofia de Mello Breyner». Así, en esa 'Calle de la hipótesis' encontramos igual un retrato de la luna que uno de esos buzones de correos que están desapareciendo de las calles. O a la mítica visita de Bette Davis al Festival de San Sebastián para hablar de su silla de ruedas y la decadencia del ser humano. Algo que nos alcanza a todos, incluidas las estrellas.

El libro y la presentación Título y autor: 'Calle de la hipótesis', de Francisco García Castro.

Editorial: Renacimiento, poesía, España, 2025, 76 páginas, 11,90 euros.

Presentación: Libreria Luces (Alameda Principal, 37, Málaga), miércoles 12 de noviembre, a las 19 horas.

Los versos que dan título al libro, 'Calle de la hipótesis', también participan de ese estilo que regatea en las distancias cortas buscando la complicidad y el reconocimiento del lector. «No es un poema que defina el resto del libro, al menos en lo temático, aunque sí en su brevedad, en el uso de un lenguaje cercano y en la lectura amena», sostiene el poeta autodidacta que en esta corta estrofa habla de la hipótesis de un reencuentro amoroso que bien podría ser una metáfora de su relación con los lectores, tras sus libros precedentes 'Balada del viejo bunk y otros poemas' y 'El engorroso plumaje del colibrí espátula'. Un último poemario en el que ha depurado su voz y ese estilo directo y conciso que siempre esconde un giro con el que mantiene «al lector con las manos en alto porque sabe que cualquier verso puede cambiarlo todo».

Del aluminio a los versos

El último libro de García Castro confirma a un autor singular y a contracorriente en el panorama de la poesía española. Un 'outsider' de formación autodidacta que confiesa que hubiera estudiado en la universidad, probablemente una carrera de letras, pero en el instituto cambiaron sus planes. «Escribo desde los once años, pero en primero de bachiller no llevé buenas notas a casa, por lo que mi padre me puso a trabajar, aunque no dejé de escribir y leer a los poetas», cuenta el escritor y carpintero metálico que se toma en descanso en el taller para hablar con SUR de versos y estrofas. Esos en los que ya confió el poeta Diego Medina al publicar en la colección Monosabio su debut, 'Balada del viejo bunk y otros poemas' (2014) y que certificó el exquisito editor Paco Cumpián al apadrinar 'El engorroso plumaje del colibrí espátula' (2018).

Nunca terminó los estudios, pero con esta 'Calle de la hipótesis' Francisco García Castro no solo se ha llevado los elogios del premio Nacional Ramón Andrés y del poeta Jaime Siles, sino también cierta reconciliación con sus tiempos de estudiante. «Mi profesora de EGB Angelines Torres me ha escrito para decirme que estaba orgullosa de haber sido mi profesora y me emociona porque ella me influyó mucho», cuenta con satisfacción este escritor y ávido lector que además tiene otra debilidad: la investigación documental y la búsqueda de manuscritos en archivos. De hecho, sus descubrimientos han provocado ya algunos reportajes en SUR, como un artículo de Pablo Picasso que escapó a la censura franquista o la localización de Francisco Gómez Rul, el primer cineasta malagueño y su azarosa vida.

na multiactividad del taller a la biblioteca para la que, según confiesa, tiene un secreto. «Soy muy nocturno y me gusta escribir por las noches», admite Francisco García Castro que no oculta su entusiasmo por la publicación en la editorial Renacimiento y su salto al olimpo de la poesía. Con un libro «sin arrugas», con versos que son «instantáneas» de un álbum de fotos poéticas que hay que ver y leer con atención para descifrar sus capas. «Tras esa sencillez aparente hay una elaboración muy compleja para llevar al lector a lo más profundo», abrocha el poeta, antes de volver al aluminio y el PVC.