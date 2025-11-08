Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El poeta Francisco García Castro, antes de la presentación de su último poemario en Estepona. Josele

Francisco García Castro, del taller de carpintería al olimpo de la poesía con 'Calle de la hipótesis'

El autor de los versos «sin arrugas» da el salto con su nuevo poemario que publica la editorial Renacimiento

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

Este libro surgió cuando escuchó una entrevista al fundador y director de Renacimiento, Abelardo Linares, referencia de la edición de poesía en español. Y sin ... pensarlo le envió a su oficina su nuevo poemario. «Fue el típico gesto que haces con ilusión, pero claro después la ilusión te atropella cuando nunca te responden, pero la sorpresa es que dos semanas después me contactaron para decirme que lo iban a publicar», explica Francisco García Castro (Estepona, 1971), poeta autodidacta que, desde el taller de carpintería metálica en el que trabaja, da el salto al escaparate de la literatura nacional con su tercer volumen, 'Calle de la hipótesis', que consagra su «poesía lisa, sin arrugas», como el propio autor denomina a su estilo marcado por las distancias cortas con quiebro final que hermanan sus versos con esa pequeña gran familia de los aforismos o los haiku japoneses.

