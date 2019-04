Francisco Fortuny: «El mundo se cae a nuestro alrededor y a los poetas nos da igual» Presentación del libro Casandra Maudite del escritor Francisco Fortuny / MIGUE FERNANDEZ El escritor ahonda en la línea de la poesía social con 'Casandra maudite' y anuncia una pentalogía comprometida con el momento actual FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Jueves, 11 abril 2019, 00:25

Ya lo apuntó en su anterior libro, 'Sapere aude raps'. La crisis económica de hace una década se convirtió en un bache personal del que salió con la «terapia poética». Aquellos versos que curaban tienen ahora su continuación en 'Casandra maudite', que rima con el anterior en la misma línea de la poesía social, aunque con un sentido de denuncia y crítica más profunda. Incluso de autocrítica hacia el Olimpo literario del que proviene el propio autor, Francisco Fortuny (Málaga, 1958). «El mundo se está cayendo a nuestro alrededor y parece como si a los poetas nos diera igual», asegura el escritor, que también proclama su militancia: «A mí no me da igual y estoy comprometido con la realidad social». Y aunque es consciente de que la poesía no puede cambiar la realidad por sí sola, eso no le impide alzar la voz. «Al menos lo intento porque me gustaría dejarle a mi hija un mundo habitable», confiesa.

En un acto organizado por el Centro de la Generación del 27 en el hotel Molina Lario y con la compañía del profesor Francisco Ruiz Noguera, Fortuny presentó anoche el poemario 'Casandra maudite', en el que su mirada retrata las injusticias y crisis que vivimos y vemos de forma cotidiana en el telediario, pero con un estilo clásico que define como el «más moderna». «Usando la técnica del 'imitatio' pongo al día fábulas y modelos del pasado como 'La metamorfosis' de Ovidio, 'El conde Lucanor' o el Arcipreste de Hita», señaló ayer en una entrevista con SUR, en la que manifestó que el propio título de la obra remite a la Grecia antigua a través de la hechicera Casandra, que tenía el don de profetizar el futuro. «Los dioses no la escuchaban y me siento como ella, predicando en el desierto», manifestó.

El poemario 'Casandra maudite' I Autor: Francisco Fortuny. Poesía. Editorial: Pre-Textos. 80 páginas. España. 2019. Precio: 15 euros.

Con su reivindicación de la sacerdotisa, Fortuny también expresa su «vena femenina». «Las mujeres están consiguiendo cambiar el mundo y que la sociedad sea más igualitaria con una revolución pacífica, mientras que los hombres lo hemos solucionado todo con violencia», expone el autor que anuncia que 'Casandra maudite' es el segundo volumen de una pentalogía de carácter social que arrancó con su anterior libro y en la que cada vez toma más protagonismo su propia biografía.

Una colección poética concebida «contra la moda imperante y lo moderno en el peor sentido de la palabra con esa poesía que se hace ahora y que no dice nada», sostiene el autor que cuando habla y escribe siempre tiene algo que decir.