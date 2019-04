La Feria del Libro de Málaga busca lectores

Hay ganas de leer. Solo hace falta pasarse por la plaza de la Merced para comprobarlo. Una treintena de librerías y editoriales han abierto sucursal en la 49 Feria de la Libro de Málaga, que este viernes se inauguró y no tardó en llenarse de público. De lectores en busca de la última novedad con un pico de descuento, de aficionados que vienen a ver o a dejarse aconsejar, de buscadores de tesoros, de rezagados que iban a comprar ese título que todavía no habían tenido tiempo de leer, de adolescentes –y no tanto– tras un cómic, o de simples curiosos que pasaban por allí y se llevaron un volumen bajo el brazo. Cada uno con su motivo, pero todos aficionados a buscar entre líneas. Porque como dijo este viernes el escritor Vicente Luis Mora en el pregón inaugural de la feria: «Cada libro leído nos hace más grandes».

El poeta, ensayista, aforista y crítico literario cordobés convirtió su discurso en un recorrido literario, libresco y vital por las páginas, esa ventana que, a su juicio, nos ayudan a leer la «letra menuda de la realidad». Así, Vicente Luis Mora comparó los libros con gafas, lentes, telescopios, microscopios, visores e instrumentos de óptica varios que «afinan la mirada». «Intento corregir mi mala vista pragmática con la sabiduría de quienes pensaron y escribieron antes sobre los hechos, tiempos e ideas», dijo el pregonero, que equiparó los libreros a los oftalmólogos. «Son doctores sin bata blanca, cirujanos del alma (...) capaces de recomendar la lectura que el lector ni siquiera sabe que anda buscando», dijo el autor del poemario 'Autobiografía' y del ensayo 'El lectoespectador'.

No obstante, esa capacidad terapeútica de los libros no es una condición natural. «Leer no nos hace ni buenos, ni malos, pero nos hace más grandes, en tanto que más complejos y llenos de ideas», sostuvo Vicente Luis Mora, que añadió que después será «la ética de cada persona la que determine si ese mayor tamaño se dirige al mal, si busca la mejora de uno o si se enfoca al bien común».

El poeta Vicente Luis Mora, durante el pregón inaugural de la Feria del Libro. / :: ÑITO SALAS

Esa invitación a crecer por dentro y a «parecer gigantes» se la tomaron ya al pie de la letra numerosos lectores. Sobre todo las decenas que hicieron cola ante el autor malagueño Javier Castillo, que ha vuelto a acertar con 'Todo lo que sucedió a Miranda Huff', un 'thriller' que lleva cinco semanas como número uno en ventas.

Para la jornada de hoy, la feria tiene una completa agenda de actividades que arrancará con la presentación de 'Esvásticas en el sur', de Wayne Jamison (11 horas), a la que seguirán 'El mundo cambia ¿y tú?', de Eva Collado (11,45 h); 'Viaja la palabra', de Fran Perea (12 h); ' La lengua rota', de Raúl Quinto (13,15 h); 'Mujeres de Ghibli. La huella femenina de Miyazaki en el anime', de Anna Junyent (17 h); 'Rojo', de Carlos Sisí (18 h); 'Formas de estar lejos', de Edurne Portela (19 h); 'Un solar abandonado', de Mohamed El Morabet (20 h), y 'La lista de Smerdou. Los refugiados de Villa Maya. Málaga, 1936-1937', de Félix Álvarez Martín (21 h). Además, los escritores Fernando Arcas ('Málaga contemporánea. Lugares de la memoria'), Laura Chica ('365 citas contigo'), Pablo Díaz Morilla ('Mitad del mundo'), María Viedma ('Taxil'), Ben Clark ('Armisticio') y Carlos Moncada ('Malagueños singulares') firmarán libros durante esta jornada sabatina de invitación a la lectura. Esa que nos hace gigantes.