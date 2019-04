Emilio Calderón traza una «tragedia griega contemporánea» en 'Los ojos con mucha noche' Emilio Calderón presenta este jueves 'Los ojos con mucha noche'. / Asís G. Ayerbe El escritor malagueño presenta este jueves su nueva novela en la librería Luces REGINA SOTORRÍO Miércoles, 3 abril 2019, 14:06

Cuando uno vive de manera confortable en una sociedad estable «como la nuestra», «ser bueno es lo más fácil». Pero cuando la lucha por la supervivencia se convierte en la única opción, el verdadero yo da la cara. A Emilio Calderón le gusta llevar a sus personajes al límite, a ese punto en el que lo blanco y lo negro se transforma en una gama de grises que descubre personalidades complejas. Y es ahí donde se sitúan los protagonistas de 'Los ojos con mucha noche' (Algaida). El escritor malagueño, afincado en Madrid, regresa a casa con nueva novela, una «especie de tragedia griega contemporánea» que este jueves presenta en la librería Luces (19.00 horas).

Como las tragedias griegas, 'Los ojos con mucha noche' es una obra coral, donde cada personaje «aporta o expone su personalidad y lo que oculta». Tiene tintes de novela negra, pero sin que haya ningún detective. El investigador es aquí el lector, quien tiene que dilucidar quién es quién en un entramado de secretos, conflictos familiares e intereses personales. Todo arranca con el sorprendente matrimonio entre un anciano inválido y alcohólico con una mujer mucho más joven. Él es millonario y ella, prostituta de lujo. Pero nada es lo que parece en esta historia, donde el presente se hilvana con el pasado reciente.

Ganador de Premio Fernando Calderón recurre a sus dotes de historiador (se licenció en Historia Moderna en la Universidad Complutense) para situar parte de la escena en la dictadura militar argentina. «Era idónea porque me daba una serie de elementos dramáticos que podían ser muy efectivos», apunta. La Historia, reconoce, le proporciona «seguridad» y un «colchón de protección» sobre el que luego fabular. En 'Los ojos con mucha noche', el autor controla con el lenguaje la dureza de los hechos que sucedieron en la Argentina de los 60 y 70. No obvia su brutalidad, pero evita que el lector «se sienta repelido» por lo que narra.

Escritor de éxito de literatura juvenil durante una década, Calderón traslada aquí para los adultos algunas técnicas que empleaba entonces para captar la atención desde las primeras líneas. El libro se articula en capítulos cortos donde pasan muchas cosas y se siembran nuevas dudas que mantienen la intriga del lector. Una estrategia necesaria ante el lector de hoy, con poco tiempo y poca paciencia para darle oportunidades a las historias más allá del cuarto capítulo.

Lamenta la pérdida de la capacidad lectora y la manera en la que el libro ha sucumbido ante la pantalla, sobre todo entre los jóvenes. «La cultura de los chicos es hoy más visual, todo les llega a través de pantallas, y pensar por sí mismos es algo que les cuesta mucho», reflexiona. Viajar en transporte público con una novela en la mano resulta ya una rareza. Todos miran el móvil, «y ya no sabes si están leyendo literatura o el whatsapp del amigo». En cualquier caso, no pierde la esperanza ni con el aumento del índice de lectura ni con el resurgimiento del papel. «No va a desaparecer. El papel es de los inventos más perfectos que existen. Su diseño no ha cambiado desde tiempo inmemorial. Ha sido siempre útil, hasta como elemento decorativo», apostilla el autor.

Premio Fernando Lara en 2008 y finalista del Planeta en 2009, Emilio Calderón regresa a la novela con 'Los ojos con mucha noche', tras tres años dedicado a la biografía del poeta y premio Nobel Vicente Aleixandre, con la que obtuvo en 2016 el Premio de Biografías Stella Maris.