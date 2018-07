La difícil infancia de la que surgió un mundo de fantasía Mauricio Folk debuta en la novela con una obra personal. / Ñito Salas Mauricio Folk debuta en la novela con 'Las memorias de Gienah', en la que convierte su abandono familiar en un relato mitológico inspirado en Tolkien, Ende y Tim Burton FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Domingo, 22 julio 2018, 00:38

Una película le abrió los ojos. Sentado en una butaca y viendo a Ewan McGregor en 'Big Fish' investigando la realidad de las historias inventadas que le contaba su padre cuando era pequeño, Mauricio Folk (Almería, 1988) encontró cómo contar su propia historia: la fantasía. La diferencia es que él no tuvo unos padres que lo arroparan con un cuento al dormir. Su familia lo entregó a los servicios sociales y creció en centros de acogida y pisos tutelados de Málaga. «No ha sido un camino bonito», reconoce este joven escritor, que cuenta su pasado sin perder la sonrisa y con el semblante sereno. Y es que lo que faltaba en su día a día, lo encontraba en la literatura que le sirvió de terapia. Y en el cine, con esa película de Tim Burton que le abrió el camino para superar su pasado y convertirlo en novela. Su debut se titula 'Crónicas de Gienah. Las memorias de Iruam', una historia fantástica de tintes autobiográficos que apunta a trilogía y que se presentó hace unos días en La Caja Blanca.

«Escribir me ha ayudado a superar mis demonios porque crecer solo puede ser muy duro y muy crudo cuando tienes 11 o 12 años», relata Folk, que comienza su novela con una bruja que lee a un lobo huargo la historia de Iruam, un niño que es apartado por su madre de los suyos y que es acogido por una raza de inmortales. «Los seres con las ambiciones más grandes son los humanos, que no se detienen ante nada, ni ante su autodestrucción, y por eso el protagonista se da cuenta que quiere mejorar y que lo mejor que puede hacer es escribir sus memorias», explica el joven autor, que no oculta que, tras ese personaje y esa historia ambientada en un mundo fantástico, está su propia experiencia.

El autor, que ya escribe la segunda parte de esta trilogía, destinará los beneficios del libro al hogar de Nuevo Futuro Málaga

Cuatro años ha dedicado Mauricio Folk a completar la primera entrega de 'Crónicas de Gienah'. Primero dos años para planificar los personajes y la historia, y crear los mapas del mundus y el inframundus que ayudan al lector a visualizar la trama. Y otras dos temporadas a escribir las vidas paralelas del huargo Ragans y del humano Iruam. Un relato cargado de mitología que se inspira en las lecturas del autor de grandes maestros de la novela fantástica como Tolkien, Michael Ende, R. A. Salvatore y C. S. Lewis. «Disfruté tanto leyéndoles que despertaron mis ganas de escribir», cuenta el joven autor que homenajea un libro indispensable como 'La historia interminable' –editado a dos tintas para diferenciar los dos relatos de ficción de la novela– con sendos estilos de letra que visualizan «esta historia dentro de otra historia».

El libro Título 'Crónicas de Gienah. Las Memorias de Iruam' Autor Mauricio Folk Género Novela Editorial Atlantis. 354 pág. España Precio 19 euros

La novela es además un compendio de las mitologías de todo el mundo. «Parece que solo existen elfos, orcos y enanos, pero las criaturas de leyenda son inagotables y por eso la novela toma seres, demonios y personajes fantásticos del folclore ruso, irlándes, asiático, japonés, suramericano y, por supuesto, el español», señala Mauricio Folk, que rescata mitos hispanos como el musgo, la carantoña o el trasgo. Seres que ampliará en la segunda parte que ya está escribiendo.

La editorial Atlántis se lanzó a la publicación de la obra por la riqueza de personajes que, unido a su originalidad y ritmo, convierten las 'Crónicas de Gienah' en un libro inusual para un autor de 29 años. Aunque la confirmación de su edición le llegó a Mauricio Folk tras lo que los propios escritores denominan «la gran espera», que es el tiempo que se toma una editorial para contestar el envío de un manuscrito. Habitualmente con una negativa. En el caso de este libro, fue un largo año, pero con un 'si quiero'.

«Es curioso cómo pierdes el sueño, cuando cumples tu sueño», confiesa Folk sobre la ilusión y los nervios por la llegada de la obra a las librerías. Aunque esas emociones no han hecho que el autor olvide sus orígenes y el motivo que provocó su ingreso en el gremio de escritores. Los beneficios por la venta del volumen los destinará al completo a Nuevo Futuro Málaga y sus hogares para niños desprotegidos.