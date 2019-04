Ángel Loureiro: «No hay que dejarse abandonar por el pesimismo» Ángel Loureiro firma con 'El mundo ciego' su estreno en la narrativa. / SUR La editorial malagueña Pálido Fuego publica 'El mundo ciego', una historia de segundas oportunidades que supone el debut literario del exprofesor de Princeton ANTONIO JAVIER LÓPEZ Jueves, 4 abril 2019, 11:11

Dos mujeres con un pasado sombrío y un fin de semana por delante. Casi dos desconocidas en el mismo tiempo y el mismo lugar, en busca de enderezar el rumbo de sus vidas. Una historia sobre segundas oportunidades, sobre la literatura y redención que brinda 'El mundo ciego', la nueva entrega de la editorial malagueña Pálido Fuego que supone además el estreno narrativo del exprofesor de la Universidad de Princeton Ángel Loureiro.

«Cuando era joven era un pesimista sistemático, pero a medida que he ido cumpliendo años me he convencido de que no hay que dejarse abandonar por el pesimismo», sostiene Loureiro, que durante siete años dirigió el Departamento de Español y Portugués de Princeton. «Creo que esa trayectoria académica me ha ayudado, sobre todo, a ver cómo está montada una novela. En las dos novelas que he escrito hasta ahora la estructura es muy importante. Me parece que es algo fundamental en un relato, igual que lo es en un edificio o en el cuerpo humano. El esqueleto, aunque no se vea, es determinante», sostiene el autor, que presentará su novela este viernes (19.30 horas) en la Librería Luces de la capital (Alameda Principal, 37) junto al catedrático de la Universidad de Málaga Manuel Alberca.

Escritores como Antonio Muñoz Molina y Belén Gopegui han saludado con entusiasmo el estreno literario de Loureiro, que echa la vista atrás sobre el origen de su novela: «La idea de 'El mundo ciego' surge el personaje de Alicia, que es alguien deprimido, que va a la universidad, lo deja, se mete en la heroína... Aparecía así en mi primera novela y en esta segunda novela decidí rescatarla no sólo como personaje literario, sino también de ese mundo de la droga. Así logra rehabilitarse y salir al mundo».

«Marta -sigue el autor- es un claro contrapunto del personaje de Alicia. Toda su vida ha sido una mujer dedicada primero a su padre, después a su marido y a los 45 años, cuando su marido la deja, se queda frustrada porque se da cuenta de que la vida que creía tener ya no existe. Marta tenía el proyecto de reescribir en clave contemporánea cuentos infantiles y a partir del recorrido que van haciendo ambas, a Marta se le van ocurriendo esos cuentos».

«En la novela se van imbricando esos cuentos. Me gustó dejar esta ambigüedad en la que se confunden el relato de la historia y los cuentos de Marta», añade el escritor, que pese a defender la necesidad de una estructura, deja también cancha para la inspiración: «Cuando empecé a escribir la novela no tenía ni idea de hacia dónde me iba a llevar. Hay escritores que lo planifican y tienen que tener un esquema muy claro. Yo empecé con unos personajes y dejé un poco que me llevaran por donde ellos querían».

Así fue cuajando la trama de 'El mundo ciego', que toma su título de un verso de la 'Divina comedia' de Dante, como detalla Loureiro: «Dante que se refiere al infierno como ese mundo ciego, un mundo privado de la luz y, por lo tanto, privado de la salvación. En la novela sería tanto el mundo de la droga en el que cae Alicia como el mundo de Marta cuando es abandonada y siente que está en la oscuridad». Y la luz llega, una vez más, de la mano de la literatura.