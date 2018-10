«En este mundo hiperconectado los adolescentes están más solos que nunca» La escritora Care Santos. Care Santos La escritora, ganadora del Nadal 2017, reflexiona sobre la maternidad y la adolescencia en su nueva novela, 'Todo el bien y todo el mal' ÁLVARO SOTO Madrid Domingo, 28 octubre 2018, 22:04

Con una larga trayectoria de literatura juvenil a sus espaldas, la escritora Care Santos (Mataró, 1970) ha trasladado ese mundo que tan bien conoce a su nueva novela, destinada en principio a los adultos, pero a la que ella prefiere «no poner etiquetas». En 'Todo el bien y todo el mal' (Destino), Santos retrata la maternidad a través de una mujer fuerte a la que se le desmonta la vida cuando descubre que su hijo ha intentado suicidarse.

«Nos encontramos ante un personaje que tiene una vida personal plena, muy profesional, alguien que toma sus propias decisiones. Pero cuando le ocurre un hecho tan terrible como este, se vuelve vulnerable», cuenta Santos, que ha dibujado una protagonista que al principio puede parecer «odiosa», pero que poco a poco se redime de su culpa. «Es una novela que reflexiona sobre la fragilidad», dice la escritora.

Pese a darle el protagonismo a una mujer, Santos no cree que su novela sea feminista porque, afirma, ella misma no es una «feminista de manual». «Algunos feminismos me ponen de los nervios. Yo considero que el feminismo debe ser como el ecologismo, algo de cajón que todos compartamos. Los hombres y las mujeres debemos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades», continúa.

Care Santos juega en casa cuando describe el comportamiento de los adolescentes. «Son parecidos a como eran antes, pero lo que ha cambiado ahora es el contexto. En este mundo hiperconectado están más solos que antes. Según varios estudios, son el segmento de población que más solos se sienten, por encima de los ancianos, y eso nos tiene que hacer pensar», asevera la escritora, que ha tocado otro tema tabú, el suicidio. «Se comienza a hablar tímidamente de él, pero tenemos que hacerlo más. Hay mucha incomprensión hacia el suicidio. Muchos adolescentes intentan acabar con su vida sin un motivo aparente y de eso no se habla», agrega.

Care Santos ha publicado diez novelas, entre las que destacan 'Habitaciones cerradas', 'Deseo de chocolate', 'Diamante azul' y 'Media vida', con la que ganó el prestigioso Premio Nadal 2017. «Ahora siento más responsabilidad porque sé que hay más lectores que esperan mis libros y soy consciente de que no puedo darles cualquier cosa», apunta.