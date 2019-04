Antonio Soler: «Era el momento de escribir una novela tan arriesgada como 'Sur'» Antonio Soler, con su novela 'Sur'. / FRANCIS SILVA El malagueño consigue por segunda ocasión el Premio Nacional de la Crítica FRANCISCO GUTIÉRREZ Sábado, 6 abril 2019, 14:50

Antonio Soler no es un escritor conformista. Huye de lo fácil y le gusta asumir riesgos. Por eso tiene un lector fiel y el reconocimiento de los críticos. Por segunda ocasión, el malagueño ha obtenido el Premio Nacional de la Crítica. Ya lo consiguió con 'Las bailarinas muertas' en 1996. Y son muy pocos los escritores que pueden presumir de este doble reconocimiento por parte de la Asociación Española de Críticos Literarios: Vargas Llosa, Juan Marsé, Luis Mateo Díez y Javier Marías. Precisamente escritores que han sido una clara referencia para Soler.

«Me han llamado para darme la noticia y no podía creerlo, porque son contadas las ocasiones en que se ha concedido en dos ocasiones este premio a un mismo escritor», ha declarado Soler. Pero los críticos no han tenido más remedio que rendirse ante una obra 'redonda', arriesgada y compleja, que apuesta por la literatura y huye de lo superfluo.

'Sur' representa un modo de entender la literatura. «Es un compromiso conmigo y con los lectores, que va más allá de lo que supone esta nueva corriente de literatura como distracción o como pasatiempos. Para mí es ahondar en la realidad desde una perspectiva más cercana al arte».

Antonio Soler apostó fuerte, y la jugada le ha salido bien. Tres ediciones de 'Sur' (se preparaba una cuarta, y con el impulso del premio seguro que son más) y varios premios antes de este Nacional de la Crítica: el Premio Andalucía de la Crítica, el Premio de Narrativa Alcobendas Juan Goytisolo, el Francisco Umbral y la primera edición del Premio Literario Casa Leopoldo. «Naturalmente que sabía que era una novela arriesgada, pero me parecía que después de tanto tiempo escribiendo era el momento de poner en práctica las técnicas y recursos que había ido acumulando para que el lector pudiera caminar con comodidad en medio de esta novela». Porque reconoce que no es fácil acercarse a una obra de casi 500 páginas y más de doscientos personajes con una acción, además, que transcurre en un solo día. «Sabía del riesgo, y pensé que si en unos meses no podía sacarla adelante, pues lo dejaba y no pasaba nada. Pero era el momento de escribir algo tan complejo como 'Sur', pero asumiendo yo la responsabilidad de esa complejidad y no depositándola en el lector», aclara.

Homenaje a Málaga

Ha sido sido un proceso largo, tal vez la novela a la que ha dedicado más tiempo, con decenas de personajes que «están continuamente moviéndose por la ciudad». Por ejemplo, aparecen las obras del metro y otras realidades de Málaga, sus barrios, comercios o bares. Los malagueños van a reconocer espacios por donde transitan cotidianamente, pero alguien que vive en Madrid en Barcelona o París también puede sentirse identificado porque gira en torno a la ciudad contemporánea y sus vías de comunicación. «Quería hacer ese doble esfuerzo, hacer una novela de Málaga, pero que trascienda a la propia ciudad», dice. De hecho, no aparece citado su nombre, pero es fácil deducirlo por los barrios, comercios, bares e incluso personajes. «Esta ciudad me ha dado muchísimas cosas, y era el momento de devolvérselo en forma de novela. Puede sonar pretencioso, no es mi intención, pero quería darle a esta ciudad una novela ambiciosa». Pero al mismo tiempo reconoce que todo trabajo literario debe trascender del ámbito meramente local: «No podía escribir algo que solo interesara a los malagueños, el esfuerzo que supone este trabajo y el regalo que ambiciono para la ciudad tienen que interesar a un lector de Madrid, Barcelona o Viena». Y lo hace narrando conflictos universales de «personas 'normales' -sin saber muy bien qué son personas 'normales', apunta- pues los problemas, fantasmas, los miedos y los deseos de las personas no entienden de geografía».

El jurado se ha reunido esta mañana en la localidad leonesa de Villafranca del Bierzo. La obra del malagueño se ha impuesto a las candidaturas de los escritores Manuel Vilas, Mario Cuenca Sandoval, Samanta Schweblin, Isaac Rosa, Agustín Fernández Mallo y Sara Mesa, y los poetas Álvaro Valverde y Antonio Giménez Millán. El jurado también ha reconocido la obra de Raquel Lanseros 'Matria' como mejor libro de poesía de 2018.

Estos galardones los concede la Asociación Española de Críticos Literarios (AECL) desde 1956, año en el que lo recibió Camilo José Cela por 'La Cátira', y se otorgan a los mejores libros de narrativa y poesía publicados en España el año anterior, tanto en castellano como en gallego, euskera y catalán.