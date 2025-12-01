Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

El amor en los tiempos del doble 'check': el debut en la novela romántica de Marina Romero

La periodista malagueña salta de la televisión a la literatura con 'Como si al mundo le importara', un libro que explora la manera de enamorarse de la generación millennials

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:03

Comenta

Hace unas semanas acompañaba a la veterinaria Fabiola Quesada mientras operaba a rinocerontes y leones en la sabana africana para un nuevo formato televisivo que ... pronto estrenará RTVE. Hoy habla desde la jungla de Madrid, su ecosistema habitual, donde vive desde hace 15 años y la ciudad que le ha inspirado su primera novela. La periodista malagueña Marina Romero da el salto de la televisión a la literatura con 'Como si al mundo le importara' (Roca Editorial), una historia de amor en la generación millennials, un retrato del modo en el que nos enamoramos en tiempos del doble 'check' y la mirilla de Instagram. El 9 de diciembre lo presenta en casa, en la Librería Rayuela (19.00 horas).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  3. 3

    «Ser reservista voluntario es un honor que recomiendo a todo el mundo»
  4. 4 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  5. 5 Arden dos coches en Málaga y provocan grandes humaredas: uno junto a los juzgados y otro en el Limonar
  6. 6 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  7. 7 Juzgan (por segunda vez) a los dos acusados del atropello mortal a un joven tras una pelea en Benalmádena
  8. 8 ChatZBE: pregunta a nuestra IA por la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  9. 9 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  10. 10

    La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El amor en los tiempos del doble 'check': el debut en la novela romántica de Marina Romero

El amor en los tiempos del doble &#039;check&#039;: el debut en la novela romántica de Marina Romero