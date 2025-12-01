El amor en los tiempos del doble 'check': el debut en la novela romántica de Marina Romero

Hace unas semanas acompañaba a la veterinaria Fabiola Quesada mientras operaba a rinocerontes y leones en la sabana africana para un nuevo formato televisivo que ... pronto estrenará RTVE. Hoy habla desde la jungla de Madrid, su ecosistema habitual, donde vive desde hace 15 años y la ciudad que le ha inspirado su primera novela. La periodista malagueña Marina Romero da el salto de la televisión a la literatura con 'Como si al mundo le importara' (Roca Editorial), una historia de amor en la generación millennials, un retrato del modo en el que nos enamoramos en tiempos del doble 'check' y la mirilla de Instagram. El 9 de diciembre lo presenta en casa, en la Librería Rayuela (19.00 horas).

Escribe relatos y cuentos desde que era adolescente pero, como sucede con la mayoría de las primeras novelas, fue una experiencia personal la que prendió la mecha. Al igual que Lía, su protagonista, ella es una profesional de la comunicación con un trabajo que le llena y la lleva por medio mundo, con amistades que son familia y relaciones amorosas más o menos esporádicas. Felizmente soltera. «Tenía 35 años y llevaba mucho tiempo sin sentir curiosidad por nadie. Pero de repente viene un tío que lo tambalea todo, con lo tranquila que yo estaba…. Y me volvieron las ganas de escribir literatura». En el metro, en las notas del móvil, en la libreta del trabajo. Lía fue tomando forma y ocupando página tras página, incluso cuando esa persona especial se marchó de su vida.

El libro Título 'Como si al mundo le importara.

Autora Marina Romero

Editorial RocaEditorial

Presentación El 9 de diciembre a las 19.00 horas en la Librería Rayuela.

Hay mucho de ella en Lía, no es ningún secreto. «He hecho un poco de catarsis, sí, pero un día dejé ya en Lía toda la responsabilidad», cuenta Marina Romero. A su propia vivencia fue sumando historias de amigos que tomó prestadas «pero sin pedir permiso», hasta componer una radiografía de las relaciones actuales, donde tienen «mucha responsabilidad» los whatsapp y los 'stories' de Instagram. «Mis amigos viven asustados por si salen en el libro», ríe.

Su Lía es una Carrie Bradshaw contemporánea, una periodista deportiva de 35 años, empoderada y liberada, que vive el amor como le apetece y que se ha prometido tres cosas: no enamorarse nunca más, no llorar por un tío y no celebrar Halloween. «Cada una de esas promesas va aparejada a una historia que le ha pasado y que le hace estar en un punto en el que, efectivamente, no tiene ganas de nada». Hasta que aparece Abel, «un cantante muy sexy», y falta a su palabra.

'Como si al mundo le importara' enfrenta al lector a su propia forma de relacionarse. «Vamos a mirarnos a un espejo cuando nos enamoramos, nos guste o no eso que vemos». Porque Marina Romero no esquiva las «miserias amorosas», esas cosas que ni se cuentan a las amigas por vergüenza, «como que te has pedido dos días libres de tus vacaciones para ver si te contesta y quedáis». «Ella ha hecho cosas por las que no se ha gustado». Como todos. «Por eso este libro va de reconciliarte con tu propia historia», resume la autora.

No esquiva las «miserias amorosas» ni el sexo explícito en un ejercicio de sinceridad y naturalidad

Un ejercicio de sinceridad y naturalidad que se aprecia en la forma de contar, con chats de whatsapp que se cuelan en la narración, y en el modo en el que lo cuenta. «Se acabó el sexo romantizado. O lo tocas, lo hueles y lo sientes o no me llega, no me lo creo. Decidí que las escenas de sexo fueran muy explícitas. Y descubrí que no me costaba ningún trabajo ni esfuerzo que fuera así. Me ha costado más trabajo que lo lean mis padres después», bromea Romero. Hay una necesidad de hablar de estas relaciones sin tabúes –muy en la línea de las novelas de Elísabet Benavent– «porque hay una necesidad de leerlas». Tanto en chicas, «como en chicos, porque ellos también me dicen que se sienten identificados».

Nueve años le ha llevado terminar la novela entre un programa y otro de televisión. Iba arrancando párrafos a los momentos de pausa entre reportajes de 'Viajeros Cuatro', 'Españoles en conflicto', 'Mañaneros', 'Andalucía por el mundo'... y muchos más espacios televisivos en los que ha ejercido como reportera, guionista o productora. La periodista malagueña se ha especializado en esos proyectos en los que la propuesta es viajar a no sé dónde no se cuantos días a grabar y reportajear. Y eso complica cualquier rutina. «Pero el año pasado, en un parón de trabajo, me fui a Málaga, me encerré en casa de mi hermana, les dije a mis padres que no les iba a ver en una semana y la terminé», explica con alivio. Lo que no esperaba es que su texto llegara a Penguin Random House y decidieran publicarlo. Todavía hoy, con el libro entre las manos, le cuesta creerlo. «Yo me hice periodista porque quería escribir», recuerda.

La vida va «tan rápido» que incluso en esta última década, mientras escribía, ha cambiado la forma de relacionarnos. «Cuando empecé la historia de Lía no existían los 'stories' ni TikTok. He tenido que hacer como una mezcla de dos personas», la que ella era a los 35 y una chica de hoy a los 35. Lía y Abel, los protagonistas, se conocen y se comunican por las redes. «Y hacen que te vuelvas un poco loco. Son como una mirilla, tú miras por ella la vida de la otra persona, pero no es completa. Si estás esperando una llamada y ves una publicación, empiezas a convertirte en una persona un poco obsesiva», reflexiona.

Es una época de consumo y de relaciones rápidas, pero Marina Romero es de la opinión de que todas las historias cuentan. Desde un beso rápido, hasta un amor platónico o una relación larga. Siempre deja marca en la biografía personal. «Estoy muy a favor de las relaciones que no son las convencionales. Puedes estar dos años enamorada de una persona con la que nunca has tenido nada y esa persona es algo importante para ti». Con el convencimiento de que no existe un solo amor para toda la vida, Romero resume su filosofía romántica en una frase: «Al final, de lo que te acuerdas no es de cuándo ellos se fueron de tu vida, sino de cuándo llegaron».