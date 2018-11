«Los libros deben tener un pedacito de alma que los haga únicos» El autor posa con 'A merced de un dios salvaje'. :: migue fernández El autor de 'A merced de un dios salvaje' promociona en Málaga este thriller psicológico inspirado en su tierra natal, La RiojaAndrés Pascual Escritor VICTORIA BUSTAMANTE MÁLAGA. Domingo, 4 noviembre 2018, 00:16

Hugo Betancor es un fotógrafo de prensa viudo que llega al pueblo vitivinícola de San Vicente de la Sonsierra para reclamar la herencia de su hijo Raúl, que sufre una rara enfermedad. Veinte años antes, un tío del niño desapareció sin dejar rastro durante una tormenta. Los vecinos del pueblo no han sido capaces de liberarse del peso de la culpa y del temor de que la desgracia vuelva a repetirse. Esta es la trama que experimenta el riojeño Andrés Pascual en su novena novela, 'A merced de un dios salvaje' (Espasa), que acaba de promocionar en Málaga.

-Tercera edición en apenas dos semanas, ¿esperaba este éxito?

-Ni en mis mejores sueños. No me puede hacer más ilusión porque se trata de mi novela más especial, al estar ambientada en mi tierra. Mi intención era escribir una saga entera de La Rioja y esta bendición de los lectores me ha impulsado empezar la segunda entrega. 'A merced de un dios salvaje' comienza y termina, pero tantos los escenarios como los personajes merecían más páginas.

-¿Cuántos libros tendrá esa saga?

-No me voy a limitar. Si tienen que ser dos o doce, lo serán.

-¿Quiénes son los dioses salvajes de la vida?

-Cada uno tenemos los nuestros propios. Hay para quien son las enfermedades, los conflictos laborales, los pecados heredados de nuestros padres, el peso de la tradición o la religión. Lo importante es que no permitamos que nos manejen como marionetas, que tengamos el valor de enfrentarnos a ellos. Lo primero que debemos hacer es integrarlos en nuestra vida con naturalidad.Solo se puede combatir un dios salvaje desde la aceptación.

-¿Por qué esa denominación, 'dios salvaje'?

-Porque el tono clásico de la descripción me parecía acorde con la épica de héroes de los personajes, aunque sean héroes cotidianos que, más allá de sacar una espada y enfrentarse a un ejército, sacan una pequeña navajita y se enfrentan a la vida día tras día. Lo importante es ser conscientes de que tenemos que rebelarnos contra nuestros destinos. Hoy es el único día que existe para enfrentarnos a nuestros propios conflictos.

-¿Con el ritmo de vida actual, vivimos a merced de esos dioses?

-Estamos tan obsesionados con conseguir metas materiales que terminamos identificándonos con ellas. A lo que hay que aspirar es a tener un propósito vital trascendente, algo que vaya más allá de las metas materiales, que también son importantes para vivir. El último día de nuestra vida nos acordaremos de aquellos momentos en los que pusimos nuestras fortalezas al servicio de un bien superior.

-El libro trata la heroicidad...

-Claro, de ahí el titulo porque todos tenemos dentro un dios y un demonio y es responsabilidad de cada uno el alimentar a uno u otro. Hace tiempo que quería escribir un libro que mezclase el pasaje idílico de mi tierra con el dramatismo del thriller puro.

-¿Y por qué ahora?

-El día que me puse a ello fue cuando conocí al Raúl de carne y hueso, que inspira al de la ficción. Un niño de 11 años con una enfermedad terrorífica que además es rara, como es el síndrome de Dravet.

-¿Cómo fue el encuentro?

-De forma casual. Un día estaba enseñándoles las viñas de La Rioja a unos amigos. En una de ellas vi a un niño que interactuaba de forma especial con su abuelo, había una carga especial, palpable, de sensibilidad y ternura. Me quedé mirándolos, mientras la que resultó ser la madre se acercó a mi mujer porque fueron compañeras de colegio. Así me enteré de que Raúl vivía en el «reino de la tormenta», como ellos llaman a este enfermedad; una epilepsia terrible que ataca desde el primer año de vida y que, en algunos casos, les hace sufrir varios ataques cada noche. Yo me pregunté cómo es posible que alguien pueda vivir con algo así, con un dios salvaje semejante. Me pareció tremendamente inspirador cómo se enfrentaban a la vida. Yo creo que los libros, más allá de la acción, deben tener un pedacito de alma que los haga únicos. En este libro ese trocito de alma me lo ha prestado Raúl.

-Al final, tras tantas novelas inspiradas en otros países, el escenario de La Rioja le ha encontrado...

-Efectivamente. Yo había vivido más de cuarenta años allí y no me había dado cuenta de que tenía delante un lugar que envidiaría cualquier autor del mundo. Está siendo un antes y un después en mi carrera como escritor. Me ha brindado posibilidades narrativas con las que yo no había soñado.

-Sus novelas son traducidas a multitud de idiomas, ¿qué cree que ocurrirá con esta, más local?

-Estoy convencido de que va a ser mi novela más traducida porque lo esencial es lo más universal, cuando consigues llegar a la esencia de las cosas las conviertes en ternas.

-El libro tiene un ritmo muy cinematográfico, ¿alguna productora se ha interesado ya en él?

-Una francesa y también ahora una española. Es una maravilla que suscite el interés de productoras de cine y televisión. Cuando escribí la novela era consciente de que el ritmo era tan importante como la trama.