Blanca se dedica a recomponer la vida. Cuando algo se cae, se rompe, y cualquier otra persona lo tira a la basura; ella recoge los trozos uno por uno, por pequeño que sea, y los guarda en una caja, como si diera a la muerte un margen de espera, un plazo de tiempo para recapacitar, un periodo de descanso. Hasta que un buen día reúne los fragmentos y los va uniendo meticulosamente con sus manos de cirujana hasta que el objeto resucita. Al observarla tan concentrada en su labor de restauración parece que está atendiendo al dictado de la memoria. Los objetos suelen ser recuerdos que nos acompañan. Desde que la conozco no temo que desaparezcan. Me admira verla reconstruirlos pacientemente. Cuando recuperan la forma siento por ellos un cariño especial, igual que cuando alguien yace en coma y de pronto despierta. Blanca ha devuelto la vida a muchos recuerdos que creía perdidos para siempre. Ahora los tengo a mi lado, contemplo las cicatrices que aún los hacen más bellos, más cercanos, más íntimos y personales.

El otro día iba conduciendo el coche por una carretera cuando vi una pintada en la muralla de un cementerio que decía: LEVÁNTATE Y ANDA. Pensé en Blanca y también reflexioné sobre la dificultad de volver a unir algo que ha estallado en mil pedazos, sin embargo ella lo consigue. Las herramientas fundamentales que utiliza no se venden en las ferreterías, ni en las farmacias, ni en Internet. La paciencia no se compra, lo mismo que tampoco hay tiendas en las que podamos rescatar los sueños rotos. Desde que conozco a Blanca he descubierto que los milagros no tienen precio. ¿Acaso no es un milagro devolver la vida?

Ella también enseña a caminar despacio por los caminos tortuosos. Dice que es preciso evitar comportamientos y gestos bruscos porque se corre el peligro de romper el presente y luego no hay modo de rescatarlo. Cada día está formado por miles de partículas singulares que van recreando la vida cotidiana, ese objeto tan delicado. Ayer, en un descuido, tiré al suelo una figura de alabastro que quedó hecha polvo. Inmediatamente llamé a Blanca como quien pide auxilio cuando se está ahogando. Me dijo que no tocara nada. Al cabo de un rato llegó a casa y la vi examinar los restos de la figura como si estuviera delante de un rompecabezas. Luego fue recogiendo cada una de las minúsculas piezas y las guardó en una caja precintada. Me pareció que estaba dispuesta a efectuar un traslado de órganos. Afortunadamente la figura ya está a salvo, ahora la única duda es cuánto tiempo tardará en recuperar la forma.