Leon Chiro: «Me pagan por ir disfrazado de personaje de videojuegos»
JON SEDANO
Málaga
Domingo, 22 julio 2018, 00:36

Gladiolus, personaje del videojuego 'Final Fantasy XV', acaba de cobrar vida ante nosotros. Lleva pelo largo negro, una camisa de cuero abierta que muestra unos abdominales trabajados, varios tatuajes y una cicatriz que atraviesa su cara. Extrovertido y decidido, la persona que está detrás de este 'cosplay' (que es como se conoce a aquellos que se disfrazan y representan a sus personajes preferidos) es el italiano, de 27 años, Leon Chiro.

- ¿Cómo empezaste en el mundo del cosplay?

Trabajaba para una agencia de modelos con marcas como Calvin Klein, pero no encontraba una conexión emocional. Como me gusta mucho el mundo de los videojuegos, vi una oportunidad para hacer de modelo y conectar con esa parte artística.

- ¿Cuándo comenzaron a llamarte para acudir a eventos de forma profesional?

En el momento en el que dejé de prestar atención a las críticas. En el 2011 empecé a competir durante tres años y a partir de 2016 ya lo convertí en mi trabajo. No me dedico al 100% a ello, ya que también destino mucho tiempo a los videojuegos y a los demás. Me gusta motivar a otros.

- ¿Te fabricas tus trajes?

Al principio sí, porque era obligatorio en las competiciones. Pero desde que empecé a dedicarme a ello de manera profesional, como tengo que viajar constantemente, cuento con un equipo de cuatro personas que me ayuda.

- ¿Cuánto puede costar el cosplay que llevas hoy?

Solo en materiales, unos 300 euros. No le presto atención al precio, porque necesito que aguante los abrazos de la gente y los golpes. Por eso no me suele gustar lucir armaduras, porque son muy frágiles. Es una inversión. Lo que gasto lo recupero en duración.

- ¿Cuál es tu preferido?

All Might, personaje del manga 'My Hero Academia'. Todo el mundo me pidió que lo hiciera, aunque fue muy difícil.

- ¿Cuánto puede ganar un cosplayer por asistir a un evento?

Depende del evento, el país y lo que uno se valore. Lo mínimo que se cobra está en 1.000 euros, a lo que se suman viajes, dietas, alojamiento y las ventas de fotos durante el festival. Hay algunos que llegan a cobrar 15.000 euros por evento.

- ¿Cómo te decantas por un traje para acudir a una convención?

Escucho a la comunidad y me fijo en la temática del evento, para ir acorde a él. También tengo en cuenta el resto de invitados, por si puedo colaborar con ellos.

Hay una gran cola de gente esperando para conocerle en su stand de Gamepolis. Nos despedimos de Leon Chiro deseándole suerte, pero nos dice que no la necesita: «La suerte es para perdedores, yo soy un ganador».