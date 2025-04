Leila Guerriero: «La gente mira la poesía con temor y respeto soberano»

MARÍA ALBARRAL marbella. Domingo, 6 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Maestra y reina de las crónicas, la escritora y periodista argentina, Leila Guerriero, atracó ayer su barco de letras en Marbella para despedir la octava edición del Festival de Poesía Marpoética. «La poesía a veces parece como un nicho en el imaginario de la gente que la mira con una especie de temor o de respeto soberano», reflexiona la escritora sobre este género literario a la vez que pone en valor el certamen. «Es muy sabio hacer esta mezcla porque al final del tiempo todo es pensamiento, reflexión, escritura, volcado en artefactos narrativos distintos», añade Guerriero.

Autora de multitud de artículos y obras, 2024 es un año que ha marcado especialmente su amplia carrera profesional por dos de sus últimos trabajos. Uno de ellos es 'La Llamada', donde narra la vida de una joven que sobrevivió a la dictadura argentina tras haber sido detenida, violada y torturada. «Silvia Labayru fue víctima de un montón de atrocidades, pero es una víctima incómoda, en el sentido que dice cosas que no solemos escuchar de boca de quienes han sufrido esas situaciones», apunta Leila sobre la protagonista de su libro con la cual tuvo largas horas de entrevistas al igual que con su entorno más cercano.

Si bien es complejo realizar un perfil de una persona que aún vive, el segundo reto de la periodista en ese año daba un giro de tuerca en 'La dificultad del fantasma. Truman Capote en la Costa Brava'. A pesar del tiempo que lleva fallecido el autor estadounidense, Guerriero se trasladó a pasar unas semanas en la casa Sanià, la misma en la que había residido Capote en parte de su proceso creativo de 'A sangre fría'. «Sabía que me iba a encontrar con muchas dificultades, porque había pasado ya mucho tiempo desde los años 60, que fue cuando él estuvo allí y quedaba muy poca gente que hubiera tratado con él de manera directa», comenta la escritora. «Hice un recorrido poniendo los pasos en las huellas, tratando de encontrar todas las casas que él alquiló, viendo lo que quedaba de aquel pasado que nadie se había tomado el trabajo de reconstruirlo de una manera más concienzuda», añade Guerriero quien no desvela su próximo proyecto en el que ya se encuentra envuelta aunque sí se muestra ilusionada y destaca con pasión que «la escritura no se detiene nunca».