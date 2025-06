Lo que late en un 'late'

Juan Francisco Gutiérrez Málaga Lunes, 9 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El efecto arrastre es aquel en que un formato se ve beneficiado por la audiencia del espacio emitido justo antes. Sucede así que Buenafuente, con ... su nuevo programa en La 1 titulado 'Futuro Imperfecto', marcó el jueves pasado un datazo de audiencia tras la semifinal agónica entre España y Francia. No hubo quinto programa malo: cerca de un 17% de cuota de pantalla y alrededor de 1,6 millones de espectadores consolidaron a este producto de humor, de lo mejor que le ha salido a TVE en sus apuestas de primavera. ¿Sólo por el fútbol? No lo creo. Estamos, en teoría, ante un particular 'late night show', emitido cada semana a una hora ya tardecita, como su anglófilo nombre indica. Sin caer los viernes como era la idea inicial, ni tener que competir con el acorazado 'Tu cara me suena', a Buenafuente le ha sentado de perlas idear un programa casi en la raspa, sin invenciones. Sale él durante mucho rato, con sus ingeniosos y mordaces monólogos (siempre atemperados), de pie en un teatro (el mismo donde se hacía antaño 'Moros y cristianos') y, ah, como hecho distintivo, no hay invitados a los que poner en situaciones ridículas. De forma que con un simple pantallón gigante, un músico y algún humorista selecto de su familia -Berto, Raúl Cimas o Silvia Abril, además del descubrimiento de la maravillosa Tamara García Romero- despachan hora y media de humor tranquilo, suave y sin estridencias. Una delicia de tiempo lento, de corazón puro con mucho talento. Puede quien no comulgue con su 'saber hacer', pero es justo reconocer su chispa basada en una guasa hecha a veces de lo cotidiano, raíz de su exitoso pódcast 'Nadie sabe nada'. La mayoría del público polarizado se fija en la luna de los 'prime time shows': en ese 'El Hormiguero' ahora en racha y hasta con Melody, ah, o en 'La Revuelta' de Broncano, ahora dañada por la fuga de 'cerebros' juveniles a las playas de Telecinco. Pero el público adulto y maduro ha renovado su apuesta por el sereno dedito acusador de Buenafuente, de nuevo en forma y nada para el arrastre.

