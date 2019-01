Kiti Mánver: «Los escalafones siempre me han importado un pepino» Kiti Mánver vuelve a ponerse a las órdenes de Juan Carlos Rubio en la tragicomedia 'Juntos'. / Marieta AVI «La televisión da popularidad, no hay que dejarla nunca», asegura la antequerana, que este domingo vuelve al Cervantes con 'Juntos' REGINA SOTORRÍO Viernes, 18 enero 2019, 00:46

Son las 9.30 horas de la mañana y Kiti Mánver ya lleva varias horas en pie. Es madrugadora, le gusta sentir que le «cunde el día», «Será por vieja ya», bromea al otro lado del teléfono. Antes la hubieran llamado «lagartija». Ahora «dicen hiperactiva», apostilla. Una energía que se refleja en el trabajo, un oficio en el que cumple medio siglo de actividad. La vemos en la televisión ('Las chicas del cable', 'La casa de papel'), en el cine (está preparando 'El inconveniente' y tiene pendiente de estreno 'Lo nunca visto') y en el teatro, el formato que le trae este domingo de vuelta a Málaga con 'Juntos' en el 36 Festival de Teatro. La antequerana se pone de nuevo a las órdenes de Juan Carlos Rubio –y ya van ocho veces– en una tragicomedia que cuestiona el concepto de normalidad a través de la historia de una familia desestructurada con un hijo discapacitado.

En detalle La obra Juntos', de Fabio Marra. Lugar Teatro Cervantes. Fecha Domingo, 20 de enero, 19.00 horas. Dirección Juan Carlos Rubio. Reparto Melani Olivares, Gorka Oxoa, Kiti Mánver e Inés Sanchez. Entradas Entre 9 y 24 euros.

–Hace un año le vimos en el Festival de Teatro con 'Sensible' y ahora vuelve con 'Juntos'. Son registros muy diferentes.

–Sí, son muy diferentes. En 'Juntos' soy una madre de una familia un poco desestructurada, que tiene un hijo con discapacidades. Es una tragicomedia. La verdad es que la gente se ríe mucho, pero lleva por dentro esa barbaridad que supone tirar para adelante con esos problemas. Ha tenido un exitazo en Francia y nosotros tenemos una pedazo de gira, porque está gustando mucho.

–Hay algo que no cambia, que es la dirección de Juan Carlos Rubio. Van camino de convertirse en una de las alianzas más estables del teatro.

–La verdad es que sí. 'Juntos' es el octavo montaje que hacemos ya. Llevamos 14 años trabajando en común.

–¿Es simple conexión o ya hay algo de superstición: hay que trabajar juntos para que funcione?

–(Ríe) Las supersticiones son una bobada. Juan Carlos Rubio es una persona increíble. Es un profesional y un dramaturgo fantástico, muy certero para el público e interesante. Pero aparte de eso, aglutina a unos equipos de gente que nos entendemos muy bien. Las cosas de los hados no me las creo mucho, creo más en el trabajo, en la comprensión y en el entendimiento de las personas.

–Como trasfondo de 'Juntos' se plantean unas preguntas: ¿Existe la normalidad? ¿Qué significa ser normal?

–Hay una tendencia de poner siempre etiquetas a las personas, a los comportamientos. Y este texto es una crítica a eso. ¿Quién decide lo que es normal y lo que no? Las normas sociales muchas veces son absolutamente injustas al respecto. Se está viendo que la gente con ciertas discapacidades pueden perfectamente incluirse en la sociedad haciendo mogollón de cosas estupendas. Pero esta obra trata también de otros temas, como la incomunicación de las familias.

«Hay quien cree que no soy normal porque tengo una energía un poquito exagerada»

–Y usted, con su profesión, ¿se considera una mujer normal?

–La verdad es que sí me considero normal. Pero hay gente que cree que no lo soy porque tengo una edad y una energía un poquito exagerada. Antes nos llamaban lagartijas, ahora dicen hiperactiva, pero como para mí es lo normal... qué quieres que te diga (ríe). Pero yo soy de las que prefieren no ponerse etiquetas, y aún así las ponemos. Estaría bien pensárselo dos veces antes de hacerlo.

–Este año cumple 50 años en los escenarios. ¡Más que una vida!

–Yo tengo 65 para 66, empecé siendo una cría. La mayor parte de mi vida ha transcurrido en los escenarios y en el cine. Forma parte de mi existencia. Hay otros actores que son solo de audiovisual, pero yo creo que si no hiciera teatro no sería actriz.

–Muchas veces se ha dicho que la televisión da de comer y el teatro es lo que realiza profesionalmente.

–La televisión lo que da es popularidad. Y, aparte de que me gusta, no hay que dejarla nunca. Yo siempre estoy en la tele, aunque sea poco, pero estoy. Parece que si no te ven ahí tampoco te van a ver al teatro.

–Sergio Peris-Mencheta comentaba que los sueldos en televisión habían caído mucho.

–Sí, en todos los sitios. No se comprende porque los altos ejecutivos siguen cobrando unas barbaridades y siguen teniendo beneficios. Pero, hija mía, este es un mundo bastante tremendo. Por eso, cuando has dicho que la tele era para ganar dinero... eso era antes, pero antes, hace muchísimo. Yo viví esa época en la que se nos pagaba bien. Se está haciendo muy buena tele, pero los sueldos no cunden mucho.

«Cambié la mentalidad»

–En estos cincuenta años, ¿ha tenido que hacer muchos papeles que no le gustaban por sobrevivir?

–Cuando comencé siendo muy jovencita, tenía el listón tan alto que de pronto me vi diciendo que no a muchas cosas y me estaba quedando sin trabajo. Entonces, aconsejada por actrices mayores, me di cuenta de que lo importante es que tú dignifiques lo que haces y que des lo mejor de ti, como si fuera un Shakespeare. Cambié la mentalidad. Luego, además, yo empecé a producir desde muy jovencilla y eso me permitió hacer cosas que normalmente no me darían.

–¿Sigue implicándose en la producción de algunos proyectos?

–Sí, pero no de una manera tan exhaustiva como antes. Producir significa que no tienes vida, no tienes horario, no tienes familia... Yo he tocado muchos palos, también la dirección y algo de la dramaturgia. Creo que los actores deben formarse en muchas disciplinas dentro de la profesión, porque eso siempre te hace crecer y comprender bien al otro.

–¿Ha llegado el momento de decir 'hago lo que me da la gana'?

–Eso es bastante difícil, pero hace ya bastantes años caen en mis manos cosas que me interesan muchísimo y me meto de lleno en ellas porque no tengo ningún pero. Incluso lo que hago en la tele pueden ser cosas pequeñas, pero me permiten seguir ahí y que, al mismo tiempo, yo pueda hacer mi teatro. En el teatro hago papeles protagonistas y en el cine, pues a veces sí y a veces no. La verdad es que los escalafones siempre me han importado un pepino.

–Se dice que el teatro no da espacio a la mujer madura, pero ahí están usted, Concha Velasco, Lola Herrera, Nuria Espert, Julieta Serrano. ¿La excepción que confirma la regla?

–Es una lucha que la mujer sigue teniendo que hacer, y esta profesión no es especial para eso. Siempre se hacen menos personajes interesantes para mujer que para hombre. Cada vez hay más mujeres dirigiendo y más dramaturgas, pero ellas pasan por enormes dificultades para que les produzcan. Que se nos vea a unas cuantas no quiere decir que sea la norma.