Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

El Kanka, a por un récord: anuncia seis noches en el Teatro Cervantes

El cantautor malagueño presentará durante la segunda semana de junio su nuevo disco 'La Calma' con su banda habitual. Ningún cantante ha estado tantos días seguidos en ese escenario

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:06

Comenta

Hace unos días El Kanka revelaba las primeras fechas de su gira y Málaga no aparecía en la lista. Se estaba guardando la sorpresa para ... hoy. El cantautor malagueño anuncia seis noches en el Teatro Cervantes, todo un hito que supera el anterior récord de Raphael, que se instaló cinco fechas -con llenos absolutos- en el escenario municipal. Ningún cantante se ha atrevido hasta ahora a estar tantos días seguidos sobre esas tablas. Será en junio, los días 8, 9, 10, 12, 13 y 14, a las 20.00 horas. Las entradas salen a la venta a partir de las 18 horas de este jueves, con precios que oscilan entre los 12 y los 36 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  2. 2

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  3. 3

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  4. 4 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  5. 5 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  6. 6 Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía
  7. 7

    Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»
  8. 8 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  9. 9 La Policía halla una pistola oculta en la rueda de una autocaravana tras el disparo a un hombre en la pierna en Málaga
  10. 10 A prisión por agresión sexual: investigan si drogó a la víctima con la excusa de un masaje en Benalmádena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Kanka, a por un récord: anuncia seis noches en el Teatro Cervantes

El Kanka, a por un récord: anuncia seis noches en el Teatro Cervantes