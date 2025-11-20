El Kanka, a por un récord: anuncia seis noches en el Teatro Cervantes

Hace unos días El Kanka revelaba las primeras fechas de su gira y Málaga no aparecía en la lista. Se estaba guardando la sorpresa para ... hoy. El cantautor malagueño anuncia seis noches en el Teatro Cervantes, todo un hito que supera el anterior récord de Raphael, que se instaló cinco fechas -con llenos absolutos- en el escenario municipal. Ningún cantante se ha atrevido hasta ahora a estar tantos días seguidos sobre esas tablas. Será en junio, los días 8, 9, 10, 12, 13 y 14, a las 20.00 horas. Las entradas salen a la venta a partir de las 18 horas de este jueves, con precios que oscilan entre los 12 y los 36 euros.

El Kanka regresará a Málaga dentro de la programación de Terral, el festival de verano del teatro, con las canciones de 'La Calma', su séptimo trabajo discográfico. De momento solo se conoce el primer single de mismo nombre, 'La Calma', un tema que suena a reivindicación en forma de deseo: «ojalá un mundo distinto». El estribillo anhela una y otra vez algo que, según el artista, estamos subestimando en estos tiempos, esa sensación de tranquilidad. Una canción que conmueve y emociona desde la primera escucha. Todo el álbum al completo se descubrirá el próximo 6 de febrero.

No es la primera vez que El Kanka se pone a prueba en el Cervantes. Ya en 2023 actuó cuatro noches en el teatro, tras agotar enseguida las dos primeras fechas anunciadas. Ahora va a más, a seis conciertos, «después del cariño que siempre le ha demostrado la ciudad y su público», aseguran desde su oficina. El malagueño estará acompañado de su banda habitual y, antes de llegar a casa, habrá pasado ya por Sevilla, Barcelona, Girona, Alicante, Granada, Zaragoza y Vitoria.

Ya son más de 15 los años que El Kanka lleva sobre los escenarios. Una carrera de pasos lentos pero firmes que le han aupado como uno de los cantautores más sobresalientes de su generación. Un artista con sello propio, totalmente alejado de la música puramente comercial, que sin embargo acaricia el 'mainstream' por su carácter cercano, el ingenio de sus letras, siempre irónicas y optimistas, y unas melodías que conectan al instante.

Desde que irrumpiera con aquel lema, ya emblemático, 'Lo mal que estoy y lo poco que me quejo', El Kanka ha ido conquistando escenarios cada vez más grandes y nuevos países al otro lado del charco. Un viaje profesional y emocional que se refleja en sus canciones, que combinan el folclore latinoamericano con el pop, la rumba o las chirigotas de Cádiz.