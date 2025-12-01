Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Julio Anaya lanza una edición limitada de un 'picasso' intervenido

Mármol&Fa se estrena con una tirada exclusiva de 60 unidades del 'Retrato de Dora Maar' manipuladas y terminadas a mano por el artista malagueño

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:58

Comenta

Es un artista con proyección internacional. Sus obras reúnen lo mejor de la Historia del Arte con una enorme destreza técnica y la singularidad de ... emplear soportes reciclados. Lo que para otros es basura, Julio Anaya lo transforma en una obra de arte que entra en museos y galerías de China a Nueva York. Con una cotización al alza, no es fácil hacerse hoy con una obra suya. Pero hay otras opciones para tener su firma. El artista malagueño Julio Anaya estrena una edición limitada de 60 unidades de la obra 'Retrato de Dora Maar' de Picasso intervenidas y manipuladas por el propio artista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  3. 3 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  4. 4 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  5. 5 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  6. 6 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  7. 7 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  8. 8 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  9. 9

    La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga
  10. 10 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Julio Anaya lanza una edición limitada de un 'picasso' intervenido

Julio Anaya lanza una edición limitada de un &#039;picasso&#039; intervenido