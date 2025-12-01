Julio Anaya lanza una edición limitada de un 'picasso' intervenido

Es un artista con proyección internacional. Sus obras reúnen lo mejor de la Historia del Arte con una enorme destreza técnica y la singularidad de ... emplear soportes reciclados. Lo que para otros es basura, Julio Anaya lo transforma en una obra de arte que entra en museos y galerías de China a Nueva York. Con una cotización al alza, no es fácil hacerse hoy con una obra suya. Pero hay otras opciones para tener su firma. El artista malagueño Julio Anaya estrena una edición limitada de 60 unidades de la obra 'Retrato de Dora Maar' de Picasso intervenidas y manipuladas por el propio artista.

Tras inaugurar una gran retrospectiva en Shanghái, Anaya reinterpreta una obra icónica en su primera colaboración con Mármol&Fa, el nuevo proyecto de Alicia Gutiérrez Mármol, especialista en arte contemporáneo, con una larga experiencia en el sector. Experto en desdibujar los límites entre realidad y representación con la técnica del trampantojo sobre cartones reciclados, Anaya interviene para esta edición limitada una impresión sobre lienzo, que manipula, arruga y dobla para dar una forma única.

De esta manera, cada una de las 60 unidades a la venta ha sido terminada individualmente a mano por Julio Anaya, incorporando un toque personal y único. De hecho, ninguna mide lo mismo que otra, a partir de unas medidas originales de 73 × 54 cm. El coste de la obra es de 1.800 euros (gastos de envío, con seguro, no incluido). El plazo para optar a una de estas piezas estará abierto desde el 1 al 3 de diciembre.

Sobre Mármol&Fa

Mármol&Fa es el proyecto más personal de Alicia Gutiérrez Mármol. Tras toda una vida vinculada al arte contemporáneo y la gestión cultural, surge como un espacio para crear pequeñas ediciones con grandes artistas: series muy limitadas, cuidadas y meditadas, en las que todo el equipo conecta con los artistas en un plano que va más allá del talento, poniendo el foco en lo humano y en lo artístico.

Concebido desde la experiencia, la cercanía y el profundo respeto por la creación, Mármol&Fa acerca el arte contemporáneo a nuevos coleccionistas de manera única y personal, promoviendo el arte, la cultura, la música y la belleza como formas de encuentro, refugio y expresión.