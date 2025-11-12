Julio Anaya deja perpleja a China con sus iconos del arte sobre cartones

Están Velázquez, Gauguin, Monet y Basquiat. Maravilloso el 'Díptico de la Anunciación' de Van Eyck y sobrecogedor siempre el 'Guernica' de Picasso. Vermeer, Van Gogh, ... Modigliani, Warhol… Todos los iconos de la Historia del Arte, juntos en una sala inmensa de Shanghái. Pero no están como uno se los espera. De algunos solo hay una parte, otros están arrugados y todos tienen imperfecciones, marcas, manchas, agujeros… Julio Anaya deja perpleja a China con su revisión de los grandes maestros sobre cartones reciclados en su exposición más ambiciosa hasta la fecha.

El malagueño, en una residencia artística en China desde septiembre a través de la Fundación Mecenas Casa Natal Picasso, reúne en el Jiushi Museum casi 70 obras de diferentes colecciones nacionales e internacionales bajo el título 'La mirada perpleja'. Porque eso es justo lo que provoca su arte cuando el espectador se acerca y se revela el 'engaño': Anaya combina el apropiacionismo con su depurada técnica del trampantojo, con un efecto de realidad que impresiona. Sus piezas subvierten el concepto del arte tal y como lo entendemos, rompen con el aura que rodea a los cuadros de los grandes maestros llevándolos a cartones de desecho rescatados de la basura. Un soporte 'innoble' y efímero que, en una nueva vuelta de tuerca de Anaya, entra en los museos con la consideración de joya artística.

Vista de una de las salas, de su 'cuarto de las maravillas' y un fragmento del 'Guernica'. J.A.C.

La muestra se ha concebido a modo de retrospectiva -«me suena hasta raro decirlo, es una locura»- que empieza con las fotografías de sus intervenciones urbanas allá por 2017, sus trampantojos sobre muros y piedras que pusieron el foco sobre su creación, y culmina con sus últimos experimentos creativos. En imágenes a gran tamaño impresas en la pared están el famoso cuadro del 'Muchacho huyendo de la crítica' de Pere Borrell del Caso que pintó en una ruina de Málaga y la reproducción del Cristo del Amor que escondió en un olivar de la Axarquía. Hay un espacio dedicado a los clásicos de la Historia del Arte, que van desde Van Eyck a Warhol. Y otra zona reservada para Picasso, el icono entre los iconos, con fragmentos a gran tamaño del 'Guernica'.

Además, Anaya recupera parte de su 'Wunderkammer', una especie de cuarto de las maravillas que estrenó en Tokio donde reúne, sin ningún criterio, objetos que le gustan. Desde el casco de un guerrero antiguo a unas zapatillas Nike, desde un ánfora griega a una Game Boy, y todo hecho sobre cartón aunque a simple vista cueste creerlo.

«Es de lejos» su proyecto más grande. Y no solo por la dificultad de llenar un espacio de 600 metros cuadrados en el barrio más emblemático de la ciudad, el Bund, un distrito histórico de edificios neoclásicos frente al río y el 'skyline' de Shanghái. «Un sitio idílico». Sino por la complejidad de movilizar decenas de piezas de distintos propietarios y hacerlas llegar al gigante asiático, con la carga burocrática que eso implica.

Se siente «agotado», pero «súper contento», satisfecho del resultado y feliz de reencontrarse con creaciones que hacía tiempo que había perdido de vista. Anaya responde al final de una intensa jornada de presentación a prensa -con más de 20 periodistas- e inauguración con visitas guiadas y coloquio incluido. Confiesa que la última pieza (hay un par de ellas inéditas) la terminó antes de ayer. «Cuando me dan la oportunidad, trato de hacer las cosas lo más grande posible y llevar mis capacidades al límite más allá de lo ya conocido y experimentado anteriormente». Esta vez lo ha hecho con un cuadro de Cabanel y otro de Gauguin que vio en un museo de Shanghái: sobre una fotografía desenfocada y desaturada de la obra, pinta partes en cartón. «Como esos vestigios arqueológicos de los que se encuentran fragmentos y se reconstruyen con ellos la pieza», explica.

Se trata de su segunda exposición en China, tras su debut de la mano de Nanzuka en Hong Kong. Ahora vuelve al gigante asiático con el comisariado de José María Luna y gracias a la Fundación Mecenas Casa Natal Picasso, que preside el malagueño Javier Romero, Y la acogida ha sido excepcional, en lo artístico y también en lo personal. Relajado tras la apertura y con la sensación del trabajo bien hecho, Julio Anaya bromea y recuerda las anécdotas del día. De padre español y madre filipina, Anaya tiene algo de aquí y de allí, y de ninguna parte a la vez. «En las redes sociales chinas estaban diciendo que me parezco al protagonista de 'Prison Break'. Increíble. En Málaga he sido toda la vida 'el chino' y ahora que vengo a China aquí soy occidental», ríe.