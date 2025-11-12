Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Shanghai Jiushi Arte Museum

Julio Anaya deja perpleja a China con sus iconos del arte sobre cartones

El malagueño revisita a los grandes maestros, desde Van Eyck a Warhol, en una ambiciosa exposición con casi 70 piezas en el Jiushi Museum de Shanghái

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:53

Comenta

Están Velázquez, Gauguin, Monet y Basquiat. Maravilloso el 'Díptico de la Anunciación' de Van Eyck y sobrecogedor siempre el 'Guernica' de Picasso. Vermeer, Van Gogh, ... Modigliani, Warhol… Todos los iconos de la Historia del Arte, juntos en una sala inmensa de Shanghái. Pero no están como uno se los espera. De algunos solo hay una parte, otros están arrugados y todos tienen imperfecciones, marcas, manchas, agujeros… Julio Anaya deja perpleja a China con su revisión de los grandes maestros sobre cartones reciclados en su exposición más ambiciosa hasta la fecha.

