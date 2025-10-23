Julia Viejo: «Creo en una poesía ligera, transparente, literaria y profunda»

Ha viajado a Estepona, su primera vez en la ciudad, acompañada de sus padres y ha recibido el homenaje de los amantes de la cultura ... mostrando su timidez, su alegría, su asombro, su profesionalidad, su humor y también su elegancia a la hora de recitarlos en un acto en el Centro Cultural Mirador del Carmen, presentado por José María Guerrero, del Área de Cultura del Ayuntamiento de Estepona.

Julia Viejo (Madrid, 1981) y con raíces en La Mancha, ha agradecido al jurado el galardón tras recibirlo este jueves de manos del alcalde de Estepona, José María García Urbano, sonriente y emocionada, «gracias por haber elegido este libro pequeño, mi primer poemario, que tiene dos cosas que no se suelen valorar en poesía, brevedad y humor».

La autora, que ha mantenido un diálogo con el filósofo Mariano Acosta, ha reconocido que recibió la noticia del premio «en mi casa, en pijama y trabajando y fue una alegría total» y reconoce que 'Anidan Minerales' ha ayudado «a acercar a la poesía a los lectores de narrativa porque creo que la poesía tiene un valor literario aunque no siempre se cuenta una historia».

«No creo mucho en los géneros porque pienso que es irrelevante la forma que le dé al texto. Además me gusta desprender al texto de florituras innecesarias y cuando escribo, centrarme en la concisión», ha admitido Julia Viejo describiendo su poemario.

«'Anidan Minerales' es un libro en el que se muestra la velocidad a la que vivimos y que al leerlo nos obligamos a parar en esta vorágine. Hay poemas que son dos líneas, incluso hechos de collage recortando palabras. Otros están hechos de destellos que hablan por sí solos y a todos ellos les une mi interés por desdramatizar», ha admitido.

Y antes de abrir sus páginas y leer algunos de ellos, ha señalado que «aparentemente, la poesía no sirve para nada. En contraposición, la novela parece que tiene una intención, un principio, una trama, una tesis, un mensaje … La poesía es como una flor que brota y que no tiene principio ni fin y por eso me gusta reivindicar este formato, porque sí, por tener valor por sí mismo, un valor literario en el que no siempre hay que contar una historia».

El acto ha concluido con la actuación musical del cantante y compositor Abraham Boba, vocalista y teclista de la banda León Benavente, que ha interpretado varias canciones de su repertorio acompañado de un piano de cola.