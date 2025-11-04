Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Juan del Val y Ángela Banzas, en la presentación de sus novelas, este martes en el Instituto Cervantes. Efe

Juan del Val: «¿Ganar el Cervantes? Me encanta haber ganado el Planeta»

El escritor ha presentado su novela 'Vera, una historia de amor', junto a Ángela Banzas, finalista con 'Cuando el viento hable', que a partir de este miércoles ya están en las librerías

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:47

Comenta

Llegó el día de la presentación de las novelas ganadora y finalista del Premio Planeta 2025 y Juan del Val (Madrid 55 años), el ... ganador del millón de euros, tenía ganas de contar cómo ha vivido estas casi tres semanas desde que el pasado 15 de octubre se hiciera con el galardón literario mejor dotado del mundo. Del Val ha tenido que capear con las críticas a que la concesión del premio no obedece tanto a su calidad literaria como a su faceta como polemista televisivo y rostro conocido de programas de éxito de Atresmedia como 'El hormiguero' o 'El desafío'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  3. 3 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  4. 4

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  5. 5 Hallan un nuevo cadáver abandonado en Alpandeire con signos de violencia
  6. 6 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  7. 7 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  8. 8 Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en toda la provincia de Málaga
  9. 9 Hallan un nuevo cadáver abandonado en Alpandeire con signos de violencia
  10. 10 La Junta abre una inspección a la residencia de ancianos donde un interno agredió a otra que falleció

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Juan del Val: «¿Ganar el Cervantes? Me encanta haber ganado el Planeta»

Juan del Val: «¿Ganar el Cervantes? Me encanta haber ganado el Planeta»