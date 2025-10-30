Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El grupo local de teatro adapta la obra a los espacios de San Juan de Dios, fusionando el interior del templo con el patio conventual A.J.G.

La obra de Don Juan Tenorio arrasa en Antequera

Vendidas en minutos las dos sesiones para este fin de semana

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:31

Comenta

En diez minutos se agotaron las entradas de las dos funciones que la Asociación Cultural Antequera Teatro prepara de la obra de José Zorrilla, 'Don ... Juan Tenorio'. Son cerca de 400 entradas las solicitadas por una plataforma digital para las sesiones de este viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre en los espacios de la iglesia de San Juan de Dios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, en libertad tras su detención después de 20 años huido
  2. 2 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  3. 3

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  4. 4

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  5. 5 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  6. 6 Las lluvias dejan ya hasta 50 litros en Málaga
  7. 7 Educación aprecia tres faltas muy graves en el profesor suspendido por propasarse con una menor en un conservatorio de Málaga
  8. 8 Aemet activa el aviso rojo por «lluvias torrenciales» en Huelva: la Junta pide «evitar desplazamientos»
  9. 9

    La huelga de técnicos superiores sanitarios deja en el aire la realización de 30.000 pruebas diarias en Málaga
  10. 10 Detenido por la presunta agresión sexual a una conductora de VTC en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La obra de Don Juan Tenorio arrasa en Antequera

La obra de Don Juan Tenorio arrasa en Antequera