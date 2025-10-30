La obra de Don Juan Tenorio arrasa en Antequera

En diez minutos se agotaron las entradas de las dos funciones que la Asociación Cultural Antequera Teatro prepara de la obra de José Zorrilla, 'Don ... Juan Tenorio'. Son cerca de 400 entradas las solicitadas por una plataforma digital para las sesiones de este viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre en los espacios de la iglesia de San Juan de Dios.

La asociación, junto con los miembros de la Escuela Municipal de Teatro de Antequera, vuelven a poner la maquinaria en funcionamiento para esta obra que se ha convertido en esencial para dicha fecha en nuestra ciudad. Son ya cinco años de éxito y de llenos.

Jordi Aguilera vuelve a dirigir la misma en la que participarán 20 actores, además de contar en esta ocasión con música en directo con el guitarrista antequerano Joaquín Bermúdez y se dispondrá del patio y del interior del templo de San Juan de Dios para la representación.

Se trata de una obra adaptada por Jordi Aguilera y Paula Ramírez, los artífices del nivel del teatro en la ciudad de los últimos años. A pesar de tener en falta el Teatro Torcal y la Casa de la Cultura, San Juan de Dios ofrece un escenario móvil, dándole un plus en las dos horas de representación en las que parece que la iglesia está hecha a medida de la obra.

«Ofrecemos al público que se mueva y recorra los diferentes escenarios, aprovechando la iglesia y el patio». Se les nota a todos con más tablas: «Tenemos más figurantes, lo que nos permite que el ritmo sea más vertiginoso», exponen antes de uno de los ensayos.

La historia comienza, cómo no, cuando don Luis Mejía y don Juan (Jordi Aguilera y Paula Ramírez) se vuelven a encontrar en la hostería del Laurel de Buttarelli, en Sevilla, tras la apuesta de un año anterior cuando se retaron a quién se batía en más duelos y seducía a más doncellas.

Ahora la contienda es embaucar a una novicia y la prometida de don Luis, doña Ana de Pantoja. El público no perderá detalle de cómo fue este drama donde los dimes y diretes, intereses, habladurías y engaños llevaron a una disputa entre el elenco de actores, quienes protagonizan un cruel desenlace que termina con un viaje, el regreso a Sevilla y comprobar el mausoleo de una amada…

Y, sin duda, se terminará con… «¿No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? Esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena; esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día…».