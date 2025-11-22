Juan Abad Díaz 'Chillares'

Vamos a recordar hoy a un cantaor natural de Almería, que fue muy popular en la época que le tocó vivir -segunda mitad del siglo ... XIX- por tierras de Murcia, Almería y Madrid, ciudad esta última en la que murió asesinado en 1895. Su nombre, Juan Abad Díaz, y artísticamente fue conocido como Chilares. Nacido en Almería, como decimos, el año 1868, quedó huérfano a muy temprana edad, y al parecer huyó de la casa paterna debido al mal trato que le daba su madrastra, refugiándose en la de un tío suyo. Aficionado al cante desde pequeño, un día se marchó der su casa con unos titiriteros que se integraron más tarde en la troupe de un circo con el que llegaron a La Unión (Murcia). En una de sus actuaciones circenses lo escuchó el cantaor Antonio Grau Mora 'Rojo el Alpargatero', y tras ponerse de acuerdo lo contrató para actuar en su café cantante.

Durante algún tiempo estuvo por Cartagena, La Unión, Archena, Murcia, etc., cantando junto a otros artistas y, naturalmente, con Rojo el Alpargatero. Una copla nos lo recuerda: «En la villa de La Unión/ no cantan los forasteros/ mientras que vivan Chilares y Rojo el Alpargatero».

Cierto día, Chilares, probablemente deseoso de ver mundo, de conocer otros lugares donde el cante fuese también apreciado, dejó la región levantina en la que había comenzado a ser artista y a gozar de cierto prestigio, y puso rumbo a Madrid. En la capital de España Chilares comenzó pronto a trabajar en diversos establecimientos de cante hasta que se interesó por entrar en el Café El Progreso. Conseguido su propósito de cantar en un café importante junto a destacadas figuras del cante, del baile y del toque de guitarra, sus amoríos desmadrados hicieron que cierta noche un marido celoso le disparara un tiro, acabando con su vida a los 27 años de edad. Era el año 1895.

Para todos los investigadores, tratadistas y periodistas de la época parece ser Madrid la ciudad donde ocurrió su muerte, aunque también varios autores han situado el hecho en Murcia, basados en esta letra: «Ya no cantará Chilares/ en los bañitos de Archena,/ porque le dieron un tiro/ entre Murcia y Cartagena». A Chilares se le considera uno de los mejores intérpretes de los cantes mineros y su nombre figura por tal causa en las coplas populares junto a los más destacados cantaores del género, con Rojo el Alpargatero, Enrique el de los Vidales, Concha la Peñaranda, Paco el Herrero, etc., lo cual es muestra clara y patente de su Popularidad y valores artísticos. Recordemos una de ellas: «Fueron los firmes puntales del cante cartagenero,/ La Peñaranda, Chilares,/ el Rojo el Alpargatero y Enrique el de los Vidales»