Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Juan Abad Díaz 'Chillares'

GONZALO ROJO

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Vamos a recordar hoy a un cantaor natural de Almería, que fue muy popular en la época que le tocó vivir -segunda mitad del siglo ... XIX- por tierras de Murcia, Almería y Madrid, ciudad esta última en la que murió asesinado en 1895. Su nombre, Juan Abad Díaz, y artísticamente fue conocido como Chilares. Nacido en Almería, como decimos, el año 1868, quedó huérfano a muy temprana edad, y al parecer huyó de la casa paterna debido al mal trato que le daba su madrastra, refugiándose en la de un tío suyo. Aficionado al cante desde pequeño, un día se marchó der su casa con unos titiriteros que se integraron más tarde en la troupe de un circo con el que llegaron a La Unión (Murcia). En una de sus actuaciones circenses lo escuchó el cantaor Antonio Grau Mora 'Rojo el Alpargatero', y tras ponerse de acuerdo lo contrató para actuar en su café cantante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga
  5. 5 Aumenta el malestar por las colas en el aeropuerto de Málaga: «He estado más de una hora para cruzar el control»
  6. 6 Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración
  7. 7 Vino, velas y un masaje con aceite: claves de la supuesta agresión sexual con sumisión química en Benalmádena
  8. 8 David busca al camionero que lo dejó en el asfalto tras chocar con su moto en la A-7 en Marbella
  9. 9 Vecinos de Carretera de Cádiz cortan Héroe de Sostoa para exigir que el Ayuntamiento les reciba
  10. 10

    El Málaga denuncia al Oviedo por falsear un dossier con datos del club para un acuerdo comercial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Juan Abad Díaz 'Chillares'