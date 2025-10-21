Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Personas junto a un cartel que dice: «El Museo del Louvre permanecerá cerrado hoy por razones excepcionales». Benoit Tessier

Las joyas robadas en el Louvre tienen un valor de 88 millones de euros

La Fiscalía de París ha estimado en esa cifra el botín que se llevaron el domingo cuatro ladrones que siguen en paradero desconocido

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 21 de octubre 2025, 20:48

Hasta 88 millones de euros. La fiscal de París, Laure Beccuau, ha indicado este martes que este es el valor de las ocho joyas robadas ... el domingo del Museo del Louvre. Representa una cifra «realmente espectacular», pero «no resulta comparable con el daño histórico», ha dicho Beccuau a la emisora de radio RTL sobre los objetos preciosos de la época de Napoleón y de los reyes y emperadores de Francia del siglo XIX que han desaparecido.

