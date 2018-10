«José Manuel era un depredador sexual» La víctima que sacó a la luz la pederastia en la Iglesia de León asegura que nada ha cambiado ANDREA CUBILLAS LEÓN. Domingo, 28 octubre 2018, 00:37

Francisco Javier guarda con recelo su intimidad. Es lo poco que conserva, después de que le robaran su infancia, su ilusión, su inocencia. De la forma más cruel. En mitad de la noche, con el silencio y la penumbra como cómplices. Rompiendo los sueños más inocentes. «Se acercaba a mi cama e introducía sus dedos en mi ano mientras se tocaba con la otra mano. Las silenciosas lágrimas que derramaba no eran para él ni impedimento ni un límite y solo te quedaba pensar que el tiempo pasaría y que terminaría pronto», relata en su carta.

Sin embargo, para este leonés el tiempo se detuvo en ese instante, que le atormentan casi cuatro décadas después. Sus ojos, empañados en lágrimas, le delatan; su voz temblorosa contagia el dolor que aún vive a diario y que relató en las cartas que envió al papa Francisco. «Apretabas los ojos y respirabas, no podías nada más. Hasta que por fin terminaba y notabas el asqueroso y húmedo y caliente flujo que había derramado encima de mí». Pero ya no quiere hablar más de ello. El recuerdo es demasiado doloroso. El horror que vivió junto con su hermano gemelo, que pidió auxilio «y la Iglesia se lo denegó». Por él, que falleció en un accidente de tráfico, sigue alzando la voz cuatro años después de denunciar los abusos sufridos en el curso 1988-89 en el Seminario Menor de La Bañeza (León).

«Quiero limpiar su honor, sea como sea». No puede ocultar su nerviosismo. «José Manuel Ramos Gordón era un depredador sexual. Pero no era un hecho aislado, en esos años se ponían las botas». No fue el único culpable. Detrás de ese horror vivido en una infancia marcada por los abusos sexuales se esconden más nombres. El de los cómplices, que callaron, como las paredes de las frías habitaciones del seminario, las vejaciones que se sucedían cada noche.

Cómplices

«José Manuel Ramos Gordón corrompió lo sagrado, el cuerpo y el espíritu de unos niños. Pero tampoco les importó a los que lo supieron y callaron. Los cómplices fueron los más culpables de todo. Si ahora es difícil denunciar, en los años 90 era inviable. Además de decírtelo, te partían la cara. Tenías que cargar con el muerto y tirar hacia adelante», asevera. Pero su hermano sí sacó el valor suficiente para ponérselo en conocimiento a Javier Redondo, el por aquel entonces tutor de sexto de EGB, que también calló. Como él, los nombres y apellidos de más miembros de la Diócesis de Astorga que aparecen en las cartas remitidas al Vaticano y que fueron llamados a declarar en el marco de la investigación pontificia.

Sin embargo, lamenta, ni ha trascendido ni ha tenido consecuencias porque «han querido limitarse al pederasta. Tocar lo demás era peligroso». Es más, después de que se dio la voz de alarma y se pidió auxilio, recuerda Francisco, empezaron los castigos, el acoso psicológico y los tratos inhumanos y vejatorios «porque éramos peligrosos al tener una información muy poderosa. Y de eso no han querido hablar».

Sí hubo sentencia para Ramos Gordón. También condena: un año de privación de oficio de párroco. Pero Francisco no obtuvo un papel, una prueba que certificará su confesión. Y las palabras no eran suficientes. Más aún cuando eran a puerta cerrada y en el exterior el sacerdote seguía oficiando misa y recibiendo homenajes de sus feligreses. Frente a ello, Francisco dio un paso. «Mantuve el silencio pero siempre tuve claro que lo iba a llevar a los medios de comunicación porque era la única manera de combatir». A partir de ese momento, otras víctimas relataron desde el anonimato el horror vivido en el Seminario de La Bañeza. Astorga fue escenario de una manifestación de exseminaristas pidiendo la condena de los encubridores de los abusos y dos víctimas dieron el paso a denunciar.

La primera contra Ramos Gordón, en su etapa en el colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria (Zamora); la otra, contra Ángel Sánchez Cao, hoy sacerdote de la localidad gallega del Barco de Valdeorras, al que se le acusa de abusos sexuales en el seminario leonés y que está siendo objeto de investigación bajo secreto pontificio. Un testimonio que empujó a la Diócesis de Astorga -dependiente del seminario- a dar explicaciones. Antes, recuerda Francisco, silencio. Por ello, insiste en acusar al obispo de encubrir los abusos.

«Quizá no le gusta esa palabra», señala Francisco. «Pero amparó y defendió al pederasta. Ramos Gordón está en la casa sacerdotal donde vive el señor obispo. Debajo del mismo techo y mantel comen el pederasta y el que lo defiende y lo ampara. Que cada uno juzgue si eso es encubrir». Porque la realidad, continúa, es que el «criminal», tras cumplir su año de condena, hubiera regresado a una parroquia, «poniendo en riesgo a otros niños. El obispo se burló en mi cara por silenciarlo, como hicieron los que veían lo que cada noche ocurría en el seminario». Ahora, cumple una pena de diez años alejado de la misión sacerdotal.